Mariendom: Turmuhr wird restauriert

Im Zuge der laufenden Turmhelmsanierung am Linzer Mariendom wird auch die Turmuhr einer Generalüberholung unterzogen.

So erfolgt unter anderem die Behebung der abgenützten Stahlwellen, auch die Balkone zur Zeigerwartung werden restauriert.

Die erstmals am 17. Juli 1909 mittags in Betrieb gesetzte Uhr zählt mit einem Zifferblatt-Durchmesser von 4,20 Meter zu den größten Kirchturmuhren Österreichs. Angebracht in 55 Meter Höhe ist sie weit in Linz sichtbar.

Die Arbeiten durch die Firma Köstner aus Engelhartszell sollen laut Diözese bis Mitte September abgeschlossen sein.