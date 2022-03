Marillion: An Hour Before It’s Dark

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

„Eine Stunde, bevor es dunkel ist“, so heißt übersetzt das neue Album der britischen Rockband Marillion. Es bezieht sich vor allem auf die Klimakrise. „Fünf vor zwölf“, könnte man auf „An Hour Before It’s Dark“ also auch sagen. Textlich ist das Album hochaktuell.

Marillion sprechen von der Klimakrise, in „Be Hard On Yourself“ ganz klar: „Cause of death: Lust for luxury/Cause of death: Consumption“. Manche Songs klingen melancholisch, beinahe hoffnungslos. In „Reprogram The Gene“ fragen Marillion, ob es Heilung für uns, die Menschheit, gibt.

Marillion gründeten sich 1979 in England und lehnten ihren Bandnamen an „Das Silmarillion“ an — jenes Werk von J.R.R. Tolkien, das die Vorgeschichte zum „Herrn der Ringe“ erzählt.

Mittlerweile ist von der Gründungsformation nur noch Gitarrist Steve Rothery übrig, doch die jetzige Bandkonstellation ist seit Ende der 80er unverändert. Ganz groß rausgekommen sind die Engländer nie, schafften es in den 2000ern aber wieder, beständig in den Charts präsent zu sein. Auch mit diesem 20. Album ist die Marillion-Geschichte wohl noch nicht zu Ende.