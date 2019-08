Mark Knopfler wird 70

Es ist typisch für Mark Knopfler, sein Talent herunterzuspielen. Der Brite behauptete in Interviews: Er spiele „wie ein Installateur“, übe noch viel, aber es reiche eigentlich nicht. Am Montag (12. August) wird der legendäre Gitarrist, Sänger, Songwriter, Produzent und Filmmusikkomponist 70 Jahre alt.

Er ist einer der wenigen Virtuosen, die den Megastar-Stress mit Stadionkonzerten und immer aufwendigeren Hochglanzproduktionen vor fast 30 Jahren bewusst hinter sich ließen — und zu seinen eigenen Bedingungen trotzdem erfolgreich blieb.

Frühe Inspiration

„Ich hörte meinen Onkel Kingsley auf dem Piano Boogie-Woogie spielen, als ich ungefähr acht oder neun war“, erzählte Knopfler einem Journalisten über seine Anfänge. „Ich dachte mir, dass diese drei Akkorde die großartigste Sache auf der Welt seien — und das tue ich bis heute.“ Als Teenager lernte er Gitarre zu spielen, trat in Clubs auf und kratzte Geld für ein Journalistik-Studium in Leeds zusammen, das er 1973 abschloss.

Doch Rockmusik zu machen war viel attraktiver, als darüber zu schreiben: Also gründete Knopfler 1977 mit seinem Bruder David, dem Bassisten John Illsley und dem Schlagzeuger Pick Withers die Dire Straits. Der Bandname, zu Deutsch etwa „ernsthafte Notlage“, spielte auf die knappe finanzielle Lage des Quartetts an, das mit seinem traditionellen Stil so gar nicht in den von Punk und New Wave dominierten musikalischen Mainstream passte. Doch dann kam „Sultans Of Swing“. Der quirlige Song vom selbstbetitelten Debütalbum (1978) war der Beginn einer 18-jährigen atemberaubenden Bandkarriere. Sechs Studioplatten veröffentlichten die Musiker, rund 120 Millionen Exemplare sollen verkauft worden sein. In den glitzernden 80er-Jahren waren die Dire Straits mit ihrem frühzeitig kahl werdenden Frontmann sehr untypische Stars, weil ihnen jeder Glamour fehlte. Doch den Nummer-eins-Platzierungen, Platin-Auszeichnungen und ausverkauften Tourneen zum Trotz – der zurückgezogen lebende Vater von vier Kindern wollte etwas Anderes. „Es war mir alles zu laut und zu groß geworden. Es ging nicht mehr um die Musik“, sagte Knopfler später über das Ende der Band.

So schlug Knopfler einen selbstbewussten, selbstständigen Weg ein. Seither veröffentlicht er alle zwei bis drei Jahre ein Album. Auch als Mitspieler von Legenden wie Bob Dylan, Randy Newman, Tina Turner oder Van Morrison bewies Knopfler sein enormes Können.

Frage nach Reunion

Das Fachblatt „Rolling Stone“ listet Mark Knopfler unter den 50 besten Gitarristen der Musikgeschichte. Trotzdem taucht manchmal die Frage nach einer Reunion der Dire Straits auf. Knopfler hat dazu erst kürzlich ein Zeichen gesetzt, als er die offizielle Aufnahme der Band in die „Rock And Roll Hall Of Fame“ schwänzte. Das sei natürlich „eine tolle Auszeichnung, doch ich war zu diesem Zeitpunkt sehr beschäftigt“, sagte Knopfler nonchalant der FAZ. Und fügte auf Wiedervereinigungspläne angesprochen hinzu: „Oh nein. Auf keinen Fall.“ Es bleibt also wohl beim würdevollen Abtreten eines der großen Rock-Superstars.W. Herpell