Mark Zuckerberg leistete Abbitte

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat in der britischen Presse um Entschuldigung für die Datenaffäre rund um sein Unternehmen gebeten. Das weltgrößte soziale Netzwerk schaltete gestern in mehreren Zeitungen ganzseitige Anzeigen. Darin wiederholte Zuckerberg sein Eingeständnis, dass es einen Vertrauensbruch gegeben habe. „Wir haben die Verantwortung, Ihre Daten zu schützen“, schrieb der 33-Jährige. Er bedauere, dass sein Unternehmen nicht mehr dafür getan habe.

Davon ungerührt zeigte sich EU-Justizkommissarin Vera Jourova. Die tschechische Politikerin kündigte eine harte Gangart gegen den US-Konzern an, denn „der Missbrauch von Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ist völlig inakzeptabel“. Jourova forderte zudem Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg in einem Brief zur Stellungnahme auf. „Ich verlange von Facebook weitere Klarstellungen, etwa inwieweit europäische Nutzer betroffen sind“, so Jourova.

Im Zentrum des Datenskandals steht das Analyseunternehmen Cambridge Analytica. Ermittler der britischen Datenschutzbehörde ICO durchforsteten das Londoner Büro der Firma.