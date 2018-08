Marquez holt in Tausendstel-Krimi in Spielberg Pole Position

Marc Marquez startet wie im Vorjahr aus der Pole Position in den Motorrad-GP von Österreich. Der spanische Weltmeister und WM-Führende setzte sich am Samstag mit seiner Honda in Spielberg nach einem wahren Krimi um zwei Tausendstel gegen Vorjahressieger Andrea Dovizioso durch. Auch Platz drei ging durch Jorge Lorenzo an Ducati.

Für die Negativ-Sensation sorgte Valentino Rossi. Der italienische Motorrad-Superstar geht mit seiner Yamaha nur von Startplatz 14 und der 5. Reihe aus ins Rennen. Es ist für den neunfachen Weltmeister die schlechteste MotoGP-Startplatzierung seit Australien 2016 (15.). KTM-Pilot Bradley Smith startet als 13.