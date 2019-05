Martina Landl: Lieder und Arien

Der technische Fortschritt der letzten Jahrzehnte öffnete die Türen zu CD-Aufnahmen nicht nur für internationale Stars, sondern auch für regionale Künstler, die sich auf diese Weise produzieren können.

Der Verkaufserfolg dürfte zwar wahrscheinlich überschaubar bleiben und primär im Bekanntenkreis der Interpreten nennenswerte Resultate einfahren, dennoch kann es dadurch auch breit gestreut zu interessanten Begegnungen kommen. So auch im Falle der Linzer Sopranistin Martina Landl (46), die vor wenigen Monaten ihre erste Solo-CD auf den Markt brachte. Die großzügige Auswahl von Liedern und Arien verrät den Umfang ihres Repertoires aus mehreren Bereichen.

Insgesamt 19 Nummern sind zu einer hörenswerten Vortragsfolge zusammengefasst. Martina Landl geht es aber nicht nur um die Demonstration ihrer Vielseitigkeit, sondern um die Einfühlung in das jeweilige Werk und den kontrollierten Einsatz ihrer nicht sehr großen, aber entwicklungsfähigen Stimme, mit der sie nach Studien in Linz und Salzburg, nach Besuch von Meisterkursen, als Solistin in der Kirchenmusik und schließlich Pädagogin an der Musikschule der Stadt Linz viele Bewährungsproben bestand.

Mutige Ausflüge unternimmt sie auf der CD mit Werken von Purcell, Scarlatti, Händel, Bach, Mozart, Haydn, Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, Wolf, Mahler, Strauss, Weber und Britten. Ihre Partnerin, Ilse Helga Schauberger, selbst professionierte Sängerin, begleitet sie mit großem Einfühlungsvermögen am Klavier, Cembalo und Organum. Mit dabei sind ebenso Christine Mayr (Violine) und Catrin Stepanek-Zavatti (Querflöte).