Maschine verbessert Qualität von Spenderorganen

LINZ – Um die Zukunft der Transplantation geht es derzeit in der voestalpine Stahlwelt, wo 400 Spitzenmediziner aus Europa tagen. Österreich liegt mit 430 Nieren-Transplantationen im Vorjahr, davon 160 in Wien, 129 in Innsbruck, 73 in Graz und 68 am Ordensklinikum Linz Elisabethinen an fünfter Stelle in Europa. Hinzu kommen noch etliche Herz-, Lungen- und Lebertransplantationen.

Weil Spenderorgane ein knappes Gut sind – 1000 Menschen warten in Österreich auf ein Spenderorgan –, wird nach Alternativen geforscht.

Vielversprechend ist die sogenannte Maschinenperfusion, mit der der Zeitraum der Einpflanzung eines Spenderorgans verlängert werden kann. Das Organ, das in einer Maschine mit warmem sauerstoffreichem Blut des Spenders versorgt wird, wird durchgecheckt und kann in der Qualität verbessert werden. Spezialist auf diesem Bereich ist Univ.-Prof. Stefan Schneeberger von der Med-Uni Innsbruck.

Die Idee eines Organs aus dem 3-D-Drucker – ein Gerüst, das mit eigenen Zellen besiedelt wird – ist jedoch noch Zukunftsmusik, weil die biologischen Vorgänge viel zu komplex sind. Am ehesten kann die Technologie bei der Reproduktion von Herzklappen funktionieren, betont Tagungspräsident Prim. Doz. Daniel Cejka, Leiter der Nephrologie und Transplantationsmedizin am Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

Neben der Problematik der Abstoßungsreaktion tauchen bei Experimenten mit Tierorganen (Xenotransplantation) ethische Fragen auf. Gleiches gilt für die Idee, menschliche Zellen einem Schwein zu implantieren, damit dort das gewünschte Ersatzorgan heranreift.

Forschung mit Inselzellen

Intensiv geforscht wird auch, so Prim. Prof. Marcus Säemann, Diabetes-Spezialist am Wilhelminenspital in Wien, in Sachen Transplantation von Inselzellen, die für Typ-1-Diabetiker das fehlende Insulin produzieren sollen. Die Problematik dabei ist, dass man zwei bis drei Spender benötigt und die Hälfte der Empfänger nach einem Jahr wieder zu wenig Insulin produzieren. Der technologische Fortschritt macht es Diabetikern schon möglich, dass der Blutzuckerspiegel kontinuierlich gemessen wird, ein Computer die nötige Dosis Insulin berechnet und diese von einer Pumpe abgeben wird. Demnächst soll es dafür auch eine App geben.em