Maskenbefreiungs-Atteste teils via Facebook ausgestellt: Strafantrag

BAD AUSSEE/LINZ/WIEN — Ein Mediziner, der in Bad Aussee eine Ordination hatte und mit Aufkommen der Maskenpflicht Befreiungs-Atteste für Patienten teils via Facebook ausgestellt haben soll, ist von der Staatsanwaltschaft Leoben angeklagt worden. Dem Arzt wird Fälschung sowie Unterdrückung von Beweismitteln vorgeworfen. Dem Beschuldigten droht bis zu einem Jahr Haft.

Laut Behördensprecherin Yvonne Huber hat der Mediziner für 20 namentlich bekannte Patienten Atteste ausgestellt, ohne die Frauen und Männer untersucht zu haben. Rund 100 weitere Fälle, wo allerdings die Namen nicht bekannt sind, seien im Akt aufgelistet. Hinzu kommt, dass der Mediziner nach der Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung seine Passwörter für E-Mail-Konten geändert haben soll.

Nach Afrika abgesetzt

Die Zustellung des Strafantrages dürfte aber schwierig werden, weil sich der Arzt schon im Vorjahr ins afrikanische Tansania abgesetzt hat. Der Mediziner fiel seit Ausbruch der Pandemie auch mit verharmlosenden Worten über das Coronavirus auf. Über ihn wurde deswegen ein Berufsverbot verhängt.

Die Apothekerkammer hat einen Apotheker sowie eine Angestellte – offenbar seine Frau – in Linz dem Disziplinarrat gemeldet, da diese am 1. Dezember Demonstranten einer Anti-Corona-Maßnahmen-Kundgebung applaudiert haben sollen. Weiters sprachen sie sich offenbar in einem Mail an die „Kronen Zeitung“ gegen den mRNA-Impfstoff aus. Die Kammer distanzierte sich von dem Verhalten und geht dagegen vor. Dem Apothekerpaar droht nun eine Disziplinarstrafe, die von einem schriftlichen Verweis bis zu einem befristeten Berufsverbot reiche.

Covid-Leugner haben in der Nacht auf Freitag in Wien-Ottakring Parolen auf ein Pflegekrankenhaus geschmiert. Der Schriftzug des Hauses der Barmherzigkeit wurde mit Corona-Verschwörungsbotschaften verunstaltet, berichtete die Einrichtung, die nun eine Anzeige erstattet.