Massaker: Streit um Mitverantwortung

US-Opposition sieht Mitschuld Trumps, der die Medien attackiert und auf Todesstrafen setzen will

Nach dem Wochenende mit zwei Massakern — 20 Tote in El Paso, neun Tote in Dayton — wächst in den USA die Wut über den Rassismus und das Versagen bei der Waffenkontrolle. Im Zentrum der Empörung steht dabei Präsident Donald Trump.

Dieser hatte im Zusammenhang mit illegaler Einwanderung aus Mexiko mehrfach von „Invasion“ gesprochen. Genau der Begriff taucht in einem Pamphlet auf, dass der mutmaßliche Todesschütze von El Paso ins Internet gestellt haben soll: „Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas“, soll der nach der Tat am Samstag festgenommene 21-Jährige geschrieben haben.

Seit längerem werfen Kritiker Trump vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Rassismus zu befeuern. Jüngst hatte er sogar in den USA geborene demokratische Abgeordnete mit Migrationshintergrund auffordert, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzukehren.

Der aus El Paso stammende demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O’Rourke forderte gestern, neben einem Verbot kriegsartiger Waffen müsse man auch den Hass und den Rassismus ansprechen, der vom Präsidenten komme. „Diese weißen Männer werden durch die Art von Angst motiviert, mit der dieser Präsident hantiert.“

Trump sieht jedoch bei sich keinerlei Verantwortung, sondern wieder einmal eine Mitschuld für „den Zorn und die Wut“ im Land bei den Medien. „Fake News haben stark beigetragen zu dem Zorn und der Wut, die sich über viele Jahre aufgebaut hat. Berichterstattung muss anfangen, fair, ausgewogen und unparteiisch zu sein.“ Ansonsten würden sich diese „schrecklichen Probleme“ nur verschlimmern. Als „Fake News“ bezeichnet Trump normalerweise Berichte, die sich kritisch mit ihm oder seiner Politik befassen.

Tod für Hassmörder

Die „barbarischen Morde“ von El Paso und Dayton bezeichnete Trump als „Angriff auf die Nation und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Täter sollten „schnell“ hingerichtet werden. Er wolle ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Todesstrafe bei von Hass motiviertem Massenmord vorsieht. Die USA müssten Rassismus, Fanatismus und die Ideologie weißer Vorherrschaft „verurteilen“, forderte Trump zudem.

Während in El Paso ein rassistisches Motiv wahrscheinlich ist, sind die Hintergründe der Tat von Dayton im US-Staat Ohio völlig unklar. Dort hatte ein 24-Jähriger in der Nacht zum Sonntag neun Menschen getötet, ehe er selbst erschossen wurde.

Waffenaktien steigen

Irre Nebenwirkung des Horrors: Die Aktienkurse der US-Waffenhersteller stiegen gestern, obwohl sogar der von Waffenlobbyisten gesponstere Trump nun für strengere Kontrollen bei Waffenverkäufen ist. Ungewöhnlich ist das aber nicht: Denn nach Massaker nimmt die Nachfrage nach Waffen meist tatsächlich zu, weil restriktivere Waffengesetze befürchtet werden. Die Angst war aber bisher immer unbegründet.