Massenausweisungen russischer Diplomaten

Nach Giftanschlag in Salisbury eskaliert Streit zwischen Russland und dem Westen — Moskau will im Gegenzug 60 US-Diplomaten ausweisen

Nach dem Giftanschlag auf einen russischen Ex-Agenten und dessen Tochter im englischen Salisbury eskaliert der Streit zwischen Russland und dem Westen. So haben die USA 60 Russen des Landes verwiesen und das Generalkonsulat in Seattle geschlossen. 14 EU-Staaten haben in einer offenkundig akkordierten Aktion zahlreiche weitere russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und ausgewiesen.

Allein Deutschland hat vier Russen des Landes verwiesen. „Denn nach dem Giftanschlag von Salisbury trägt Russland noch immer nicht zur Aufklärung bei“, sagte Außenminister Heiko Maas. Ein Kreml-Sprecher sagte, Russland werde nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit reagieren.

Österreich weist keine Russen aus

Österreich werde keine russischen Diplomaten ausweisen, so Kanzler Sebastian Kurz und Außenministerin Karin Kneissl. Als neutrales Land sehe man sich als Brückenbauer. Man wolle die Gesprächskanäle offenhalten.