Maßnahmenpaket soll Luft in Linz sauberer machen

Umweltlandesrat Anschober will noch heuer Klarheit, um drohende Strafzahlungen an die EU zu verhindern

LINZ – Die Luftqualität hat sich in Oberösterreich in den vergangenen 15 Jahren verbessert – zwei Sorgenkinder gibt es dennoch: Die Messstelle an der Westautobahn A1 bei Enns-Kristein und vor allem die Messstelle beim Römerbergtunnel in Linz. Hier liegen die Werte für den Schadstoff Stickstoffdioxid (NO2) – dieser belastet die menschliche Lunge – über den von der EU vorgegebenen Grenzwerten.

Während sich Umweltlandesrat Rudi Anschober angesichts der sinkenden Tendenz bei der Messstelle Enns-Kristein optimistisch zeigt, ein Vertragsverletzungsverfahren durch durch die EU verhindern zu können, sei in Linz ein Maßnahmenpaket für eine saubere Luft unumgänglich. Nur dadurch könnten drohende Strafzahlungen an Brüssel verhindert werden.

In den nächsten Wochen werde sein Ressort Varianten auf den Tisch legen, mit welchen Maßnahmen und in welchem Tempo man die Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte erreichen könne. Anschließend werde man in der Landesregierung und mit der Stadt Linz Gespräche führen, um noch heuer eine Einigung zu fixieren.

Als Maßnahmen, die kurzfristig greifen würden, bezeichnete der Umweltreferent einen Austausch von alten Linzer Taxis durch Elektrofahrzeuge wie in Graz oder München oder die Bildung von Fahrgemeinschaften und die Erhöhung des Anteils von Radfahrern an den Verkehrsteilnehmern. Langfristig müsse aber der Öffentliche Verkehr in und um Linz massiv ausgebaut werden, um den vergleichsweise niedrigen Anteil von Bus- und Bahn-Benützern an den Einpendlern von 17 Prozent verdoppeln zu können. Zudem wäre es notwendig, dass die Autoindustrie ihre Zusagen hinsichtlich der Auto-Abgaswerte einhalte.

Linz setzt auf Bewusstseinsbildung

Laut der Linzer Umweltstadträtin Eva Schobesberger forcierte man mehrere Initiativen, um auf die Bedeutung der sanften Mobilität zur nachhaltigen Verbesserung der Linzer Luftqualität aufmerksam zu machen. So haben sich etwa bis dato 130 Personen an einer Aktion beteiligt, bei der man freiwillig eine Woche lang auf das Auto verzichtet.hw