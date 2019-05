Matchwinner Hazard steht vor Absprung

Mit einem klaren mit 4:1 (0:0) setzten sich die „Blues“ am Mittwoch in Baku gegen den Londoner Stadtrivalen Arsenal durch.

Ein Erfolg, der auch den LASK (siehe Seite 25) jubeln lässt.

Vier Final-Treffer in zwölf Minuten gab es noch nie

Im ersten UEFA-Finale in Aserbaidschan übernahm Chelsea nach etwa einer halben Stunde das Kommando und hatte das Spiel bald nach der Halbzeitpause schon fast in trockene Tücher gewickelt. Olivier Giroud (49.), Pedro (60.) und zweimal Eden Hazard (65./Elfmeter, 72.) scorten für die Truppe von Trainer Maurizio Sarri, für Arsenal traf nur Alex Iwobi (69.). Vier Tore in zwölf Minuten hatte es in einem Europa-League-Finale übrigens noch nie gegeben.

„Wir haben das Spiel kontrolliert und ich bin einfach glücklich, diese Trophäe mit den Jungs stemmen zu können. Wir wissen, wir sind gute Spieler, wenn wir zusammenspielen wollen“, erklärte der zweifache Torschütze Hazard. „Ich bin froh, in Chelsea zu sein – bei einem der besten Klubs in der Premier League, einer der besten Ligen der Welt“, ergänzte Trainer Maurizio Sarri.

Ein Engagement bei den „Königlichen“ steht bevor

Der große Wermutstropfen in der allgemeinen Feierstimmung der „Blues“ nach der Galavorstellung war jedoch der bevorstehende Abgang von Hazard. Denn nach Abpfiff sprach der Belgier offen aus, war längst kein Geheimnis mehr ist: Er brauche „eine neue Herausforderung“. Ein Transfer zu Real Madrid wartet. „Ich habe meine Entscheidung getroffen. Jetzt warten wir darauf, was beide Klubs machen. Ich denke, es ist ein Goodbye“, sagte Hazard über seine Zukunft.

Nach 110 Toren soll er 130 Millionen wert sein

„Mein Traum war es, in der Premier League zu spielen. Das habe ich sieben Jahre gemacht, für einen der größten Klubs. Jetzt ist es Zeit für eine neue Herausforderung.“ Hazard war 2012 für damals 35 Millionen Euro von Lille zu Chelsea gewechselt. In 352 Pflichtspielen für die „Blues“ erzielte er 110 Tore. Nun soll er Real Madrid 130 Millionen Euro wert sein.

Trauriges Karriere-Ende für Petr Cech

Einen ganz anderen Ausgang nahm das Finale für Arsenal-Torhüter Petr Cech. Denn mit dem 1:4 ging seine große Karriere traurig zu Ende. Cech schlich nach Spielende mit seinem berühmten Helm in der Hand vom Platz. „Ich habe mir einen anderen Schlusspunkt gewünscht“, sagte der 37-jährige Tscheche. „Aber man kann nicht alles haben.“ Cech hatte von Arsenal-Trainer Unai Emery, wie im Europacup zuletzt üblich, den Vorzug gegenüber dem in der Liga gesetzten Deutschen Bernd Leno erhalten. Pikant: Angeblich kehrt er bald zu Chelsea, wo Cech von 2004 bis 20015 das Tor hütete, als Sportdirektor zurück: „Bis zum 30. Juni bin ich Spieler von Arsenal“, blieb er diesbezüglich aber noch zurückhaltend.