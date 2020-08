Mattersburger Bankskandal beschäftigt Burgenland-Landtag

In Eisenstadt hat am Donnerstag der von den Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grünen verlangte Sonderlandtag zum Skandal um die Commerzialbank Mattersburg begonnen. Noch vor Beginn der Debatte im Rahmen einer von der FPÖ beantragten Aktuellen Stunde wurde Leonhard Schneemann (SPÖ) zum Landesrat gewählt. Schneemann erhielt 30 der 35 abgegeben Stimmen.

Der Eingang in die Tagesordnung erfolgte diesmal zügiger als sonst, was an einer Änderung der Geschäftsordnung des Landtages lag. Denn die Bekanntgabe und Zuweisung des Einlaufes erfolgt nun nicht mehr mündlich zu Beginn der Sitzung, sondern die Abgeordneten wurden darüber bereits im Vorfeld auf digitalem Weg informiert.

Zuseher auf den Tribünen waren auch diesmal infolge der Corona-Präventionsmaßnahmen nicht zugelassen. Medienvertretern war der Zutritt hingegen erlaubt.

Besonders begrüßt wurden von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) zu Beginn neben dem neuen Landesrat Schneemann (SPÖ) auch die Grünen, die seit Juli im Landtag wieder den Klubstatus haben – “in diesem Sinne auch ein Neubeginn”, stellte Dunst fest.

Schneemann trat heute die Nachfolge in das Mandat des zurückgetretenen Landesrats Christian Illedits an, der nach Bekanntwerden der Annahme eines teuren Geschenks des SV Mattersburg zurückgetreten ist.

Der Bankskandal war am Donnerstag in Eisenstadt auch schon vor der Landtagssitzung Thema: Die NEOS hatten in der Fußgängerzone ihren Unmut über die Causa Commerzialbank kundgetan. Sie urgierten die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission auf Bundesebene nach dem Beispiel der “Griss-Kommission”, welche der Pleite der Hypo-Alpe-Adria auf den Grund ging.