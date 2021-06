Matura-Abschaffung wird es mit OÖVP „definitiv nicht geben“

Beim SPÖ Bundesparteitag wurde als einer der letzten Anträge vor der eingetretenen Beschlussunfähigkeit die „Abschaffung der Matura“ angenommen.

Die SPÖ hat sich damit darauf festgelegt, darauf hinzuarbeiten, die Matura durch „Projektarbeiten“ zu ersetzen. Durch den angenommenen Antrag muss nun die SPÖ diese Forderung auf Bundesebene aufgreifen.

Bereits zuvor beschäftigte sich der Landesparteitag der SPÖ in Oberösterreich mit einem Antrag zur Abschaffung der Matura, offiziell wird er nun im Landesparteivorstand behandelt. Geht es nach der sozialistischen Jugend, AKS und VSStÖ sei „die Matura ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten“.

Für OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer ist die Sache klar: „Eine Abschaffung der Matura wird es mit uns als Oberösterreichische Volkspartei definitiv nicht geben! Die Matura ist ein entscheidender Meilensteil für Jugendliche an höheren Schulen und gilt als wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Erwachsenwerden. Die Matura ist auch eine unverzichtbare Vorbereitung auf ein weiterführendes Studium. Sie stellt meist die erste größere Prüfung mit einem umfassenden Lernstoff dar, wie es diese auch im Studium laufend zu bewältigen gibt.“

Die geforderten Projektarbeiten sind für Hattmannsdorfer mit der Vorwissenschaftlichen Arbeit beziehungsweise der Diplomarbeit ohnehin bereits verankert.

Heurige Ergebnisse

Trotz weniger Fünfern bei den Klausuren haben heuer mehr Schüler die Matura nicht geschafft als im Vorjahr. Das zeigen die nun vorliegenden Ergebnisdaten des Bildungsministeriums. Grund für die auf den ersten Blick paradoxe Entwicklung ist, dass heuer die Kompensationsprüfungen schlechter ausgefallen sind.

Mit diesen haben Schüler die Möglichkeit, ein Nicht Genügend bei der Klausur wieder auszubessern. Im Vorjahr schlossen an den AHS und BHS nur jeweils 0,4 Prozent der Schüler die Matura negativ ab. Heuer waren es dagegen 1,7 (AHS) bzw. 1,4 Prozent (BHS). Stolperstein bleibt Mathematik. Die gute Nachricht: Es gab auch deutlich mehr Sehr Gut in Mathematik.

Eher gering sind die Bundesländerunterschiede: In Deutsch fällt auf, dass Vorarlberger sowohl an AHS wie auch an BHS deutlich seltener Einser schrieben als Schüler aus anderen Bundesländern, in Englisch dafür aber mit besonders vielen Sehr Gut glänzten. In Mathe wurden in Wien die meisten endgültigen Nicht genügend verzeichnet.

Im Geschlechtervergleich scorten die Mädchen mehr Einser in Deutsch und die Burschen mehr Einser in Mathe. In Englisch gibt es Gleichstand: An AHS hatten etwas mehr Mädchen ein Sehr Gut, an den BHS etwas mehr Burschen.