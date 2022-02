Mauer als Wind-Schutz?

Bevor es für Snowboard-Freestylerin Anna Gasser bei den Olympischen Spielen Samstagnacht (3.45 Uhr MEZ) mit der Slopestyle-Qualifikation ernst wird, galt es für die 30-Jährige den beeindruckenden Parcour in den verlassen Bergen von Zhangjiakou kennenzulernen.

„Der Kurs ist richtig gut, aber die Verhältnisse sind nicht leicht“, gestand die Big-Air-Olympiasiegerin von 2018, die für das Finale am Sonntag unter die ersten zwölf kommen muss.

Für die weltbesten Freestylerinnen gilt es in China mit frostigen Temperaturen um die minus 19 Grad, Wind und einem „trockenen, aggressiven“ Schnee bestmöglich umzugehen. „Es erinnert mich fast ein bisschen an Südkorea, nur dort war es wärmer“, erklärte Gasser.

„Es war ein Fehler“

Beim Slopestyle in Pyeongchang blieb Gasser in der viel kritisierten Windveranstaltung nur Rang 15. „Da ist damals eine kleine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich mich selber als Gold-Favoritin eingeschätzt habe“, erinnerte sich die Kärntnerin, die in Peking nun „viel lockerer“ an den Start geht, weil einerseits der Medaillen-Druck weg ist und andererseits hat Gasser ihren Run an die Verhältnisse angepasst.

„Das habe ich 2018 nicht gemacht und es war ein Fehler. Jetzt werde ich nicht die schwierigsten Tricks zeigen, wenn ich weiß, dass ich sie bei dem Wind und Schnee nicht stehen kann“.

Gassers Lebensgefährte Clemens Millauer, der am Sonntag die Herren-Slopestyle-Qualifikation bestreiten wird, sieht aber auch die Veranstalter in der Pflicht. „Ich hoffe, dass auch die Organisatoren etwas gelernt haben und sie es nicht wieder durchziehen, wenn es unmöglich ist, Sachen zu stehen“, sagte der Oberösterreicher. Die Peking-Verantwortlichen haben die Windthematik zumindest berücksichtigt und bauten seitlich vom Kurs als Schutz die Chinesische Mauer nach. „Wo möchtest du bei windigen Bedingungen sein? Hinter der Mauer, oder? So kommt die chinesische Mauer ins Spiel“, erklärte Dirk Scheumann, der CEO von Kursgestalter Schneestern.

Zweifel am Nutzen

Den Nutzen dieser außergewöhnlichen baulichen Maßnahme bezweifelte Gasser: „Ob die Mauer wirklich hilft, ist die Frage — wenn wir springen, sind wir höher, und bei den Kickern hört die Mauer auf.“

Von Daniel Gruber