Mauern gegen Trumps Mauer

US-Präsident Donald Trump hat in einer emotionalen Rede zur Lage der Nation die politischen Lager in den USA zu Einheit und Kompromissbereitschaft aufgerufen — blieb aber bei seinen eigenen Positionen hart. Vor beiden Kammern des US-Parlaments forderte er in der Nacht auf Mittwoch im Kapitol zur Sicherung der Südgrenze gegen kriminelle Einwanderer erneut den Bau einer Mauer. „Toleranz für illegale Migranten ist nicht mitfühlend, sie ist grausam“, sagte Trump. Die Menschen aus Südamerika müssten von der gefährlichen Reise in die USA abgehalten werden. „Mauern funktionieren und Mauern retten Leben“, so Trump.

In der traditionellen Gegenrede wischte die Demokratin Stacey Abrams Trumps Argumente beiseite: „Amerika wird stark durch die Migranten, nicht durch Mauern.“ Sie ist die erste Frau mit afro-amerikanischen Wurzeln, die die Gegenrede hielt. Auch viele andere Demokraten machten deutlich, dass Trump mit seinem Versuch, ohne Zugeständnisse den politischen Gegner auf seine Seite zu ziehen, scheitern dürfte.

Demokraten machen mit Untersuchungen weiter

Trump warnte die Demokraten zudem davor, mit Untersuchungen gegen ihn die Wirtschaft in Gefahr zu bringen. „Ein Wirtschaftswunder findet in den USA statt.“ Nur dumme Kriege und Politik oder „lächerliche parteiische Ermittlungen“ könnten das aufhalten. Die demokratische Abgeordnete Val Demings erteilte der Forderung nach einem Ende der Untersuchungen etwa in der Russland-Affäre eine Absage: „Wir hören nicht auf.“

Ende Februar Gipfel mit Kim in Vietnam

Trump will in der Außen- und Sicherheitspolitik den Versuch einer Einigung mit Nordkorea über die atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel fortsetzen und sich am 27. und 28. Februar in Vietnam erneut mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen. Trump und Kim hatten sich im vergangenenJuni zu einem historischen Gipfel in Singapur getroffen. Obwohl Kim das Versprechen der Denuklearisierung nicht ansatzweise eingelöst hat, ist Trump voll des Lobes: „Unsere (in Nordkorea festgehaltenen, Anm.) Geiseln sind nach Hause gekommen, Nukleartests haben aufgehört und es hat 15 Monate lang keinen Raketenstart gegeben.“ Und: „Wäre ich nicht zum Präsidenten gewählt worden, wären wir in einen großen Krieg mit Nordkorea verwickelt, mit potenziell Millionen getöteten Menschen.“ Es sei noch viel Arbeit zu tun, aber sein Verhältnis zu Kim sei gut.