Mauthausen-Gedenken im Zeichen des politischen Widerstands

In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird am Sonntag der Befreiung des Lagers durch US-Truppen vor 77 Jahren gedacht. Die Veranstaltung, die heuer unter dem Titel „Politischer Widerstand“ steht, ist die größte KZ-Befreiungsfeier weltweit. In Mauthausen und seinen Nebenlagern waren rund 200.000 Menschen interniert, die Hälfte von ihnen wurde ermordet oder starb aufgrund der grausamen Haftbedingungen.

Zu der Feier kommen traditionell Abordnungen aus aller Welt, denn die in Mauthausen Inhaftierten stammten aus mehr als 70 Nationen. Die Botschafter von Russland und Belarus wurden nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine von den Veranstaltern gebeten, nicht zu kommen. Hilfsorganisationen, Überlebende und deren Angehörige aus diesen Ländern seien aber eingeladen. Traditionell sind auch Vertreter der Religionsgemeinschaften und des offiziellen Österreichs dabei. Im Gegensatz zum Vorjahr, als nur Grüne Regierungsmitglieder erschienen, wird heuer auch die ÖVP unter anderem mit Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) vertreten sein.