„Mauthausen ist ewig ein Ort der Verantwortung“

MAUTHAUSEN – Rund 10.000 Menschen aus aller Welt –bedeutend mehr als in den Vorjahren – haben am Sonntag in Mauthausen unter dem Motto „Flucht und Heimat“ der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers vor 73 Jahren gedacht. Das Internationale Mauthausen Komitee bekräftigte zuvor den Beschluss, FPÖ-Vertreter nicht einzuladen.

Das offizielle Österreich war durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vorgänger Heinz Fischer, NR-Präsident Wolfgang Sobotka, Kanzler Sebastian Kurz und Staatssekretärin Karoline Edtstadler vertreten. Für das Land Oberösterreich kamen LH Thomas Stelzer sowie Landesrätin Birgit Gerstorfer.

„Symbol für Terror, Leid und Unmenschlichkeit“

„An Mauthausen zu erinnern bedeutet Trauer und Fassungslosigkeit angesichts eines Symbols für Terror, Leid und Unmenschlichkeit. Es bedeutet aber auch, ganz entschieden die Verantwortung für die Fundamente unseres Staates heute zu übernehmen: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und Menschenwürde“, betonte Bundespräsident Van der Bellen. NR-Präsident Sobotka: „Die Gedenkstätte Mauthausen ist auf ewig ein Ort der Verantwortung. Ein Ort, der uns stets daran erinnern wird, zu welchen Verbrechen Menschen fähig sind und warum wir unter keinen Umständen zulassen dürfen, dass nationalsozialistische Denke auch nur im Ansatz geduldet oder unwidersprochen zur Kenntnis genommen wird.“ Kanzler Kurz erinnerte zuvor bei der Kranzniederlegung am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus in Wien daran, dass Österreicher im Nationalsozialismus „Opfer, aber genauso auch Täter waren“.

MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi rief zu Solidarität und Menschlichkeit auf. Er wies darauf hin, dass 1938, als die ersten Häftlinge in Mauthausen eintrafen, mangelnde finanzielle Mittel und strenge Einwanderungsbestimmungen vieler Länder den Menschen die Flucht fast unmöglich gemacht hätten. Angesichts der Flüchtlingsströme von 2015 appellierte er, sich ein Beispiel an jenen zu nehmen, die unter schwersten Bedingungen, unter Todesgefahr, im Nationalsozialismus anderen geholfen hätten.

SPÖ-Vorsitzender Christian Kern sprach bei der Gedenkfeier des Bundes Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschisten beim Bernaschek-Denkmal.

Wie üblich zogen rund 100 Delegationen der Opferverbände aus Aserbaidschan bis Ungarn sowie einige Zeitzeugen und Überlebende nach der Feier gemeinsam vom Appellplatz des Lagers aus. Insgesamt waren in Mauthausen und seinen Nebenlagern rund 200.000 Personen interniert, mindestens 90.000 starben.