May blitzt mit ihrem „Plan B“ in Brüssel ab

Die ohnehin nicht große Hoffnung, die britische Premierministerin Theresa May könnte mit ihrem „Plan B“ nach der Ablehnung des Brexit-Vertrages durch das Unterhaus den Gordischen Brexit-Knoten durchschlagen, hat sich gestern Abend schnell verflüchtigt: Die Europäische Union lehnt ihren neuen Vorstoß für Nachverhandlungen ab. Seit vergangener Woche habe sich nichts geändert, erklärte ein Sprecher von EU-Ratschef Donald Tusk. „Wir sind immer bereit, uns zu treffen und zu reden.“ Doch hätten die bleibenden 27 EU-Staaten schon im Dezember gesagt, dass das mit May ausgehandelte Austrittsabkommen nicht nachverhandelt werden könne, so der Sprecher.

May hatte kurz zuvor im britischen Parlament deutlich gemacht, dass sie die schwierige Nordirland-Frage aus den Brexit-Gesprächen wieder aufmachen wolle. Die sogenannte Backstop-Regelung, wie sie im Abkommen über den EU-Austritt festgelegt sei, treffe weiter auf Besorgnis im Parlament. Sie wolle diese Woche Gespräche mit Abgeordneten führen, wie eine „größtmögliche Unterstützung“ im britischen Parlament erreicht werden könne. Anschließend wolle sie damit wieder zur EU gehen.

Knackpunkt Nordirland

Die Nordirland-Frage ist damit der Knackpunkt im Ringen um einen geordneten Austritt Großbritanniens am 29. März. Die im Austrittsabkommen vorgesehene Lösung für eine dauerhaft offene Grenze lehnen die Brexit-Hardliner ab: Falls nach em Austritt keine bessere Regelung gefunden wird, soll ganz Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleiben und Nordirland zudem einige Regeln des Binnenmarkts einhalten. Brexit-Befürworter beklagen, das kette ihr Land womöglich auf Dauer an die EU.

Wieder Bombe explodiert

Wie brisant diese Frage ist, zeigen die jüngsten Zwischenfälle in der nordirischen Stadt Derry. Dort explodierte nach dem Anschlag vom Samstag am Montag eine zweiter Sprengsatz in einem gestohlenen Lieferwagen. Beobachter fürchten, der Nordirland-Konflikt könnte wieder aufflammen. May versicherte, das Belfast-Abkommen zur Befriedung Nordirlands solle im Zuge der Brexit-Verhandlungen nicht aufgeschnürt werden.

Je wahrscheinlicher ein Brexit ohne Vertrag, also ein völlig choatischer Austriitt wird, desto mehr wird auch die EU 27 in eine Zerreißprobe geraten. Erste brüchige Stellen in der bislang geschlossenen Front wurden gestern sichtbar: Schon vor Mays Rede im Unterhaus plädierte Polen dafür, dem britischen Drängen nachzugeben und die Garantie für eine offene EU-Grenze zu Nordirland zu befristen. Um die Blockade aufzubrechen, sprach sich der Außenminister Jacek Czaputowicz für eine Befristung der Backstop-Garantie auf fünf Jahre aus. Das wäre ein großes Zugeständnis an Großbritannien und eine Abweichung von der bisherigen EU-Linie. Ein weiteres osteuropäische Land signalisierte gestern Offenheit für Änderungen an der Brexit-Vereinbarung. „Der Backstop, alles ist offen, steht auf der Tagesordnung“, sagte Rumäniens Außenminister Teodor Melescanu. Sein Land führt gerade den EU-Vorsitz…