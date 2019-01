May entgleitet Kontrolle völlig

Verbissen ringt Premierministerin Theresa May im britischen Unterhaus um eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag, doch tatsächlich entgleitet ihr immer mehr die Kontrolle über den EU-Austrittsprozess. Am Dienstag steht die eigentliche Abstimmung über den Vertrag an, doch schon in der Debatte im Vorfeld heimst die Tory-Chefin eine Niederlage nach der anderen ein. Dienstagabend hatte eine Mehrheit der Abgeordneten gegen ihren Willen beschlossen, dass die Regierung bei einem „No-Deal-Brexit“ ausdrücklich die Zustimmung des Parlaments benötigt, bevor sie auf bestimmte Befugnisse bei der Steuergesetzgebung zurückgreifen kann. Das heißt: Wenn May am Dienstag keine Mehrheit bekommt und das Land auf einen chaotischen Hard Brexit zusteuert, bleibt sie dem Parlament ausgeliefert. Gestern haben die Abgeordneten —wieder zum Ärger Mays — die Spielregeln noch einmal geändert. Sie entschieden, dass die Regierung innerhalb von drei Sitzungstagen einen Plan B vorlegen muss, sollte der Brexit-Vertrag am Dienstag abgelehnt werden.

Großbritannien werde die EU auf jeden Fall am 29. März verlassen, bekräftigte May am Mittwoch im Unterhaus. Dass dies unter geordneten Umständen geschieht, ist jedoch immer unwahrscheinlicher. Denn selbst wenn alle Tory-Abgeordneten — was auszuschließen ist — für den Brexit-Vertrag stimmen würden, reichte es nicht für eine Mehrheit. Und die nordirische Protestantenpartei DUP, deren zehn Abgeordnete als Mehrheitsbeschaffer fungieren sollten, hat gestern einmal mehr klargestellt, dass sie den Brexit-Vertrag ablehnt. Dieser sei insgesamt ruinös und so nicht zustimmungsfähig, sagte DUP-Sprecher Sammy Wilson.

Manche wie EU-Parlamentsvizepräsidentin Evelyne Gebhardt (SPD) sehen in dem Chaos aber auch eine Chance: „Vielleicht wird es den Brexit gar nicht geben.“