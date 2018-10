May redet sich den Brexit schön

So locker hatte man Therea May lange nicht mehr gesehen: Zum ABBA-Hit „Dancing Queen“tänzelt die Premierministerin in Birmingham lächelnd ans Rednerpult, um sich und dem Tory-Streitparteitag den Brexit schönzureden. Großbritannien stehe nach dem EU-Austritt eine rosige Zukunft bevor, prophezeit sie. „Die besten Tagen liegen vor uns, und die Zukunft ist voller Versprechen.“

Die nähere Zukunft freilich ist in jeder Hinsicht ungewiss: Ob sich May noch lange im Amt halten kann ist ebenso offen wie der Ausgang des Brexit-Ringens.

May steht wegen ihrer Brexit-Pläne massiv unter Druck — innerhalb und außerhalb ihrer Partei. Der harte Brexit-Flügel der Konservativen wirft ihr zu weitreichende Zugeständnisse an die EU vor. Am Dienstag hatte Ex-Außenminister Boris Johnson den Kurs der Regierungschefin bei seinem Parteitagsauftritt als „gefährlich und unbeständig“ kritisiert.

May setzte den internen Konflikt nicht fort, schoss sich auf die Labour-Party ein und rief die eigene Partei zur Geschlossenheit auf: Die Verhandlungen mit der EU gingen nun in ihre „schwierigste Phase“, so die Premierministerin, „wenn wir zusammenhalten und die Nerven behalten, können wir ein zufriedenstellendes Abkommen für Großbritannien erreichen!“ Brüssel warf sie Mangel an Respekt bei den Verhandlungen vor.

Blümel: Beunruhigende Verhärtung der Fronten

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hofft auf ein baldiges Ende der innenpolitischen Diskussionen in Großbritannien in Sachen Brexit, „damit an einer vernünftigen Zukunftslösung gearbeitet werden kann“, wie er am Mittwoch betonte. „Sowohl innerhalb UK als auch gegenüber der EU scheinen sich momentan die Fronten zu verhärten. Diese Situation ist aus unserer Sicht beunruhigend“, so Blümel, der nächste Woche nach Großbritannien und Irland reisen wird. Er warnte vor einem vertragslosen Brexit: „No Deal bedeutet ‚Lose-Lose‘ – das sollte mittlerweile allen klar sein.“