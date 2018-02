May schmettert Brexit-Vertrag ab

Mit scharfen Worten abgeschmettert hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch den EU-Entwurf für den Brexit-Vertrag. Ihre Regierung könne diesen Vertrag „niemals“ akzeptieren, so May. Der Vorschlag, wonach Nordirland de facto im EU-Binnenmarkt und der Zollunion verbleiben könnte, „untergräbt den gemeinsamen britischen Markt und bedroht die verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs“. Ein solches Abkommen wäre ein Betrug am Brexit-Votum der Briten. May lehnte auch die von der Opposition und Teilen ihrer Tory-Partei geforderte Zollunion mit der EU ab.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte zuvor in Brüssel den Entwurf für den Austrittsvertrag vorgelegt, wobei er die Grenzfrage Irland-Nordirland als „Schlüsselmoment“ bezeichnete. Barnier nannte dafür drei Optionen:

Klärung der Nordirland-Frage in einer Vereinbarung über die künftigen Beziehungen, was aber bedeutete, dass es beim Brexit im März 2019 noch keine Lösung gäbe.

London könne „spezifische Lösungen“ für die irisch-nordirische Grenze präsentieren.

Als „Auffanglösung“ könnte es auch bei einer „vollständigen Übereinstimmung“ mit den Regeln im EU-Mitglied Irland bleiben. Die britische Provinz Nordirland hätte damit de facto eine Grenze mit dem Rest des Königreichs.

Barnier drängt die Briten zu mehr Eile bei den Brexit-Verhandlungen. Es gebe noch „zu viele Meinungsverschiedenheiten“. Für die EU hätten die Bürgerrechte weiterhin Priorität. Es könne nicht, wie von London gewünscht, zu einer weniger günstigen Behandlung von EU-Bürgern kommen, die während des Übergangszeitraums nach Großbritannien kommen, als für jene, die das vor dem Austritt im März 2019 machten. Außerdem beharre die EU auf der Zuständigkeit des EuGH in Rechtsfragen, so Barnier.