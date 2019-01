May übersteht Misstrauensvotum

In Großbritannien geht es nicht nur um das künftige Verhältnis zur EU, sondern auch um die Macht. Oppositionschef Jeremy Corbyn forderte gestern einmal mehr Neuwahlen. Die heftige Niederlage bei der Abstimmung über den Brexit-Deal am Dienstagabend habe gezeigt, dass Premierministerin Theresa May nicht in der Lage sei, weiterzumachen. „Diese Regierung hat unser Land im Stich gelassen, sie kann nicht regieren“, sagte der Labour-Chef. May konterte, eine Neuwahl sei „das Schlechteste, was wir machen können“. Sie würde die Spaltung im Land vertiefen, Chaos und Stillstand bringen.

Eine Misstrauensantrag gegen die Regierung überstand May dann auch: Eine Mehrheit der Abgeordneten des Unterhauses sprach May und ihrem Kabinett am Mittwochabend das Vertrauen aus. Gegen die Regierung votierten 306 Abgeordnete – für May stimmten 325. May sagte, sie werde weiterhin daran arbeiten, das Vereinigte Königreich aus der EU zu führen. Sie sei zur Zusammenarbeit mit den Abgeordneten bereit, sagte die Politikerin der konservativen Tories. „Wir müssen einen Weg finden, der die Unterstützung dieses Hauses findet.“

Am kommenden Montag will May einen Plan B vorlegen, um einen chaotischen EU-Austritt doch noch zu verhindern. Wenn ein „No Deal“- Austritt vermieden werden soll, muss es innerhalb weniger Wochen eine Einigung geben.