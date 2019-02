May verhandelt kommende Woche mit Juncker über Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May verhandelt kommende Woche mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. Ein Datum nannte ihr Büro nicht. May wolle aber in den kommenden Tagen mit den Regierungschefs aller EU-Staaten sprechen. Am Montag kommt zudem Brexit-Minister Steve Barclay mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier zusammen.

May hatte am Donnerstag erneut eine Niederlage bei einer Brexit-Abstimmung im britischen Parlament einstecken müssen. In einem Brief forderte sie nun die Abgeordneten ihrer konservativen Partei auf, ihre Uneinigkeiten zu überwinden.