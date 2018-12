May vertagt Abstimmung über Brexit

Euro, Pfund und Aktienbörsen auf Talfahrt: Die britische Premierministerin Theresa May mutete Europa noch mehr Unsicherheit zu. Eigentlich hätte das Unterhaus in London am Montag über den Brexit-Vertrag abstimmen sollen. Doch eine Niederlage vor Augen sagte May in letzter Minute die Abstimmung ab — und nicht einmal dazu, auf welchen neuen Termin. Britische Medien spekulieren dass die Abstimmung sogar um sechs Wochen verschoben werden könnte.



„Das Abkommen wäre mit einer beträchtlichen Mehrheit abgelehnt worden“, so Mays Begründung. Getrieben von den Gegnern des Abkommens sagte May dann noch etwas zu, was gar keinen Sinn ergibt: Statt nun abzustimmen werde sie ihren EU-Kollegen die „deutlichen Bedenken“ des Unterhauses vortragen und „weitere Zusicherungen“ verlangen. Brüssel betonte gestern einmal mehr, dass es keine Nachverhandlungen geben wird.

Aus der Zwickmühle, in der May steckt, scheint es keinen Ausweg zu geben. In den vergangenen Wochen hatte sie trotz massiver Kritik auch aus ihrer konservativen Partei und begleitet von Rücktritten namhafter Kabinettsmitglieder ihre Vorstellungen von einem Brexit durchgesetzt. Seither wiederholt sie gebetsmühlenartig, dies sei der bestmögliche Deal.

Ihre eigene Partei warnte May, ein Scheitern des Abkommens würde „große Unsicherheit“ mit sich bringen und Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei willkommenen Anlass für die Forderung nach Neuwahlen geben.

Gleichzeitig versuchte sie, den Eindruck zu erwecken, die Briten hätten die Nase voll von den Brexit-Debatten und wollten zweieinhalb Jahre nach dem Referendum endlich in die Zukunft schauen. Aber ein Ende der Debatte ist nun erst recht weiter nicht in Sicht.

Großbritannien will Ende März 2019 aus der EU ausscheiden. Sollte bis dahin kein Abkommen ratifiziert sein, droht ein ungeregelter Austritt mit chaotischen Folgen für die Wirtschaft und andere Lebensbereiche.

Gegner wetzen die Messer

Etwa 100 Tory-Abgeordnete hatten angekündigt, das Brexit-Abkommen abzulehnen. Auch die nordirische DUP, auf deren Stimmen May angewiesen ist, lehnt es ab. Labour-Chef Corbyn verweigert sich als Mehrheitsbeschaffer, weil er Neuwahlen will.

Mays Posten als Premierministerin wackelt mehr denn je. Britischen Medien zufolge stehen mehrere Politiker als mögliche Nachfolger in der Startposition.

Gleichzeitig wird auch der Ruf nach einem zweiten Referendum immer lauter. Auch gestern demonstrierten EU-Fans vor dem Parlament in London wieder dafür.

Umkehr wäre möglich

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) weist auch einen Weg aus der Sackgasse: Großbritannien könne den Brexit-Antrag einseitig zurückziehen, allerdings „bedingungslos“, wie der EuGH in einem Urteil am Montag entschied.