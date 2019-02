May war wieder auf Abfuhr-Tour

Nicht zum ersten Mal bekam die britische Premierministerin Theresa May gestern das zu hören: Beim Brexit-Vertrag gibt es nichts mehr nachzuverhandeln. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe unterstrichen, dass die restlichen 27 EU-Länder sich darin einig seien, hieß es nach einem Treffen am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung von Juncker und May. Die Unterredung sei „robust“ gewesen, sagte ein Kommissionssprecher hinterher. Eine Definition für diese Bezeichnung wurde auf Nachfrage nicht gegeben. Es dürfte aber klar sein, dass es sich nicht um einen Austausch von Freundlichkeiten gehandelt hat.

Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk zog nach seinem Gespräch mit May ein ernüchterndes Resümee: „Weiter kein Durchbruch in Sicht. Die Gespräche gehen weiter.“

May steht nach ihrer Abfuhr in Brüssel weiter mit leeren Händen da. Sie hatte den Parlamentariern in London vorige Woche versprochen, den von ihr selbst ausgehandelten Ausstiegspakt mit der EU erneut aufzuschnüren. Weniger als zwei Monate vor dem geplanten Abschied aus der EU am 29. März stehen die Bedingungen für den Brexit immer noch nicht fest. Bürgern und Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals droht ein ungeordneter Ausstieg mit gravierenden Folgen.

Unterdessen nannte die Labour-Partei Bedingungen für eine Unterstützung von Mays Brexit-Plan im Parlament. Sie solle eine dauerhafte Zollunion mit der EU zusagen, forderte Labourchef Jeremy Corbyn unter anderem in einem Brief an die Regierungschefin. Genau das lehnte May aber kategorisch ab.