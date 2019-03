May zögert Stunde der Wahrheit weiter hinaus

Die EU-Kommission rechnet schon mit einem No-Deal-Brexit im 12. April —und die britische Premierministerin Theresa May spielt noch immer auf Zeit. Die unter massivem (Rücktritts-)Druck stehende Regierungschefin versucht die Stunde der Wahrheit weiter hinauszuzögern.

Sie will das Unterhaus vorerst nicht erneut über das Vertragspaket zum EU-Austritt ihres Landes abstimmen lassen. „Nach jetzigem Stand gibt es noch immer keine ausreichende Unterstützung im Unterhaus, um das Abkommen für eine dritte Abstimmung vorzulegen“, sagte May am Montag im Parlament in London. Sie arbeite aber daran, eine Abstimmung noch in dieser Woche zu ermöglichen, fuhr May fort.

May will keine alternativen Szenarien

Man befinde sich im Brexit-Prozess nun am Scheideweg. Die von Abgeordneten geforderten Testabstimmungen im Parlament über alternative Ausstiegsszenarien sehe sie „skeptisch“.

Es schien möglich, dass das Parlament die Kontrolle zumindest zeitweise an sich reißt und bereits am Mittwoch eine Abstimmung über Alternativen zum Brexit-Deal anberaumt. Als Optionen wurden eine engere Anbindung an die EU oder auch ein zweites Referendum gehandelt. Die Regierung sei nicht gebunden, sollten sich die Abgeordneten auf eine Alternative zum Brexit-Abkommen festlegen, stellte May klar.

Ursprünglich sollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen. Die EU bot London in der vergangenen Woche eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist allerdings, dass das Unterhaus in dieser Woche dem Austrittsvertrag zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall muss London dann sagen, wie es weitergehen soll.

May kämpft angesichts des völlig unklaren weiteren Vorgehens um ihr politisches Überleben. Sie habe in ihrem eigenen Lager der Konservativen keinen Rückhalt mehr, sagte der konservative Abgeordnete Andrew Bridgen. „Sie hat eindeutig nicht mehr das Vertrauen des Kabinetts und sicher nicht mehr das Vertrauen unserer (Partei-)Mitglieder im Land.“ Britische Medien hatten berichtet, May könnte von ihrem Kabinett zu einem baldigen Rücktritt gezwungen werden. Dies bestätigte sich gestern vorerst nicht. Mehrere Minister stärkten May demonstrativ den Rücken.

Wenig Gutes lässt die Opposition an Mays Strategie. „Die Herangehensweise der Regierung an den Brexit ist jetzt zu einer nationalen Schande geworden“, sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn.

In der Bevölkerung wächst der Unmut. Hunderttausende Briten demonstrierten am Wochenende in London gegen einen Austritt aus der EU und forderten ein zweites Brexit-Referendum. Merh als fünf Millione Briten haben die Petition für einen Verzicht auf den Brexit unterschrieben. Auch in Nordirland, wo man eine neue harte Grenze befürchtet, kam es gestern zu Anti-Brexit-Demonstrationen.