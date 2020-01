Mayer Dritter im Abschlusstraining für Streif-Abfahrt

Hinter dem Franzosen Johan Clarey und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,55 Sek.) ist Matthias Mayer am Donnerstag im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel Drittschnellster (+0,60) gewesen. Vincent Kriechmayr kam nach der Hausbergkante zu Sturz und landete im Netz, blieb aber unverletzt.

Daniel Danklmaier hatte als zweitbester ÖSV-Läufer 1,26 Sekunden Rückstand, Otmar Striedinger 1,41, Christian Walder 1,80 und Max Franz 2,19. In Kitzbühel werden bei den 80. Hahnenkammrennen am Freitag ein Super-G, am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Slalom ausgetragen.