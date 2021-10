Mazda CX-30 – Ein vielseitiges Mittelding

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Der CX-30 besticht in zweierlei Hinsicht: Zum einen führt er die Designphilosophie „Kodo – soul of motion“, was übersetzt so viel heißt wie „Seele in Bewegung“, weiter. Diese Leidenschaft wurde auf die Karosserie übertragen und gibt dem CX-30 den eleganten Schwung.

Zum anderen kommt der vom japanischen Automobilhersteller entwickelte, innovative Skyactiv-X-Motor zum Einsatz, der die Vorteile zweier Antriebssysteme in einer Symbiose vereinen soll.

Typenschein Mazda CX-30 X186/GT+ Sound Preis: ab € 31.990,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 36.020,-, einen Mazda CX-30 gibt es ab € 26.590,-

NoVA/Steuer: 3 % / € 768,96 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Technische Daten:

Motor: 2-Liter-Skyactiv-Vierzylindermotor, 1998 cm³, 137 kW/186 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 240 Nm bei 3000 U/min

Getriebe: 6-Gang-HandschaltunbgAutomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 204 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,3 s

WLTP-Verbrauch: 5,7 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,6 Liter

CO2-Ausstoß: 128 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4395/1795/1540 mm

Radstand: 2655 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1465/1965 kg

Kofferraum: 430–1406 Liter

Tank: 51 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 215/55 R18 auf 18“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBD/DSC/BSM/RCTA/ACC/

LDWS/LKA/TCS/HUD

Airbags: 9

Laut Prospekt bietet der Motor die hohe Drehzahl und Spritzigkeit eines Benzinmotors sowie Sparsamkeit und Laufruhe eines Dieselmotors.

Wobei trotz 186 PS die Beschleunigungswerte nur durch fleißiges Schalten des 6-Gang-Getriebes erreicht werden. Das hochmoderne Skyactiv-X-System hilft allerdings mit einer automatischen Zylinderabschaltung beim Spritsparen und drückt damit auch die CO2-Emissionswerte.

Erfreulich ist auch das Mazda-Verwöhnprogramm für Fahrer und Begleiter: Die digitalen Instrumente und das 8,8-Zoll-Farbdisplay mit HMI-Commander – das ist ein großer Drehknopf in der Mittelkonsole zur Steuerung aller relevanter Einstellungen – sorgen für alle notwendigen Rundum-Informationen.

Zusätzlich projiziert das Head-up-Display wichtige Infos und auch Richtungshinweise des integrierten Navigationssystems direkt auf die Windschutzscheibe.

Bose-Sound im CX-30

Das Bose-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern begeistert ebenso und beschert Musikliebhabern wahre Konzerterlebnisse. Dazu kann man sein Handy via Bluetooth oder CarPlay mit dem CX-30 koppeln und seine persönliche Hitliste genießen.

Ein schlüsselloses Zugangssystem, Start-Stopp-Automatik, Klimaanlage, elektrische Fenster und Sitze, Einparksensoren inklusive Kamera vorne/hinten sowie zusätzlich ein 360°-Umgebungsmonitor verstehen sich fast von selbst.

Für die Sicherheit sorgen adaptive LED-Matrix Scheinwerfer, Licht- und Regensensor sowie ein adaptiver Tempomat mit Stauassistent samt Lenkunterstützung. Ausparkhilfe hinten mit Gefahrenbremsung, Querverkehrswarnung vorne, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sowie Spurwechsel- und Spurhalteassistent und vieles mehr komplettieren die üppige Ausstattung.

Fazit

Der elegant geformte Mazda CX-30 punktet vor allem mit einem umweltfreundlichen Motormanagement, was sich positiv bei Verbrauch und KFZ-Steuer niederschlägt. Dazu kommt ein komfortables Platzangebot, auch im leicht zugänglichen Kofferraum.