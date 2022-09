Mazda CX-5 – Mit Signalfarbe Limonengrün

Der Mazda CX-5 wird aktuell mit drei neuen Sondermodellen namens Newground, Homura Plus und Takumi Plus aufgewertet. Wir fuhren den Newground mit der Außenfarbe Zircon Sand – aufgepeppt mit der Signalfarbe Limonengrün am Kühlergrill und innen. Auch auf den Ledersitzen findet man Akzente in Limonengrün.