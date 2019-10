Mazda MX-5: 0054 – Lizenz zum Spaß haben

Zum 30-Jahr-Jubiläum des MX-5 beschenkte Mazda sich selbst und seine Kunden mit einem Sondermodell: Sein Name ist Anniversary – ein MX-5 in Racing Orange mit 184 PS und limitiert auf 3000 Stück, 50 davon kommen nach Österreich. Wir fuhren die Nummer 0054 – mit der Lizenz zum Spaß haben.

Es gibt Autos, da zählt der Spaßfaktor – der Mazda MX-5 zählt dazu. Vor 30 Jahren passte das Konzept eines zweisitzigen Cabrios perfekt in die damalige Zeit, um Freiheit, Fröhlichkeit und Frischluft zu demonstrieren. Heute ist dieser Freiheitsdrang zwischen Berufsstress und Alltagsverboten ungebrochen und lässt sich im offenen MX-5 genießen.

Es gibt gleich zwei Dachvarianten, wobei die elektrisch bedienbare Hardtop-Version (RF) in rund 13 Sekunden den Blick in den Himmel während der Fahrt (bis zehn km/h) öffnet, die händische Softtop-Version lässt einen das Dach vom Fahrersitz aus sogar in rund fünf Sekunden aufmachen und auch wieder schließen. Dafür spart man beim manuellen Dach sogar noch Gewicht.

Typenschein Mazda MX-5 / 30th Anniversary Preis: ab € 37.990,- inkl. Steuern und Abgaben; einen MX-5 gibt es ab € 29.990,-

NoVA/Steuer: 13 % / € 883,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Technische Daten:

Motor: 2-Liter-Skyactiv-Vierzylindermotor, 1998 cm³, 135 kW/184 PS bei 7000 U/min, max. Drehmoment 205 Nm bei 4000 U/min

Getriebe: 6-Gang-Handschaltung

Antrieb: Hinterradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 219 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,5 s

MVEG-Verbrauch: 8,4/5,9/6,9 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,4 Liter

CO2-Ausstoß: 156 g/km

Euro 6dTemp Eckdaten:

L/B/H: 3915/1735/1230 mm

Radstand: 2310 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1105/1260 kg

Kofferraum: 130 Liter

Tank: 45 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 205/45 R17 auf 17“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBD/DSC/TCS/ALH/BSM/RCTA/TSR/LDWS

Airbags: 6

Das macht den Mazda MX-5 zum Leichtgewicht mit 1100 Kilogramm und der 184-PS-Benzinmotor mit 6-Gang-Handschaltung hat kein Problem damit, den flotten Roadster in 6,5 Sekunden von Null auf 100 km/h zu beschleunigen und erst jenseits der – ohnehin hierzulande nicht erlaubten – 200er-Marke ist dann Schluss. Trotz zügiger Fahrweise pendelte sich der Durchschnittsverbrauch übrigens bei akzeptablen 7,4 Litern ein.

Alles inklusive im Jubiläums MX-5

Das Jubiläumsmodell verwöhnt Fahrer und Copilot mit vielen Sicherheits- und Komfortmerkmalen serienmäßig: So lässt sich der 7-Zoll-Touchscreen für Navigation, Radio oder Handy-CarPlay aus Sicherheitsgründen nur im Stillstand per Fingerdruck aufs Display bedienen, während der Fahrt funktioniert das nur über einen zentralen Dreh- und Drückregler in der Mittelkonsole.

Verkehrszeichenerkennung, Spurwechselassistent und Notbremsassistent ergänzen die Sicherheits-Features, wobei der Spurhalteassistent in der Empfindlichkeit eingestellt oder auch ganz abgeschaltet werden kann. LED-Tagfahrlicht sowie adaptive LED-Hauptscheinwerfer gehören ebenso zur unverzichtbaren Serienausstattung, wie Sitzheizung, Klimaautomatik und Tempomat.

Ein besonderes Extra ist das BOSE-Soundsystem mit neun Lautsprechern, wobei sogar im Kopfteil der körperbetonten, ledernen Recaro-Sportsitze Hochtöner eingebaut sind, die beim Freisprech-Telefonieren während des Offenfahrens sehr nützlich sind. Für zusätzliches Fahrvergnügen sorgen noch ein Bilstein-Sportfahrwerk und Brembo-Bremsen mit Bremssätteln in der knalligen Wagenfarbe Racing Orange, wobei sich diese Farbe auch im Wageninneren an verschiedenen Stellen wiederholt, etwa bei den Sitznähten oder den Lüftungsdüsen.

Fazit: Mit dem MX-5 / 30th Anniversary zeigt Mazda eindrücklich, was man unter Spaßfaktor versteht. Wer die Philosophie hinter diesem japanischen Kult-Modell versteht, der bekommt einen luftigen Zweisitzer, bei dem es in erster Linie ums Autofahren geht – für den Großeinkauf oder für den Familienausflug haben solche Leute ohnehin ein anderes Fahrzeug in der Garage stehen.