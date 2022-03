Mazda2 – Kleiner Revoluzzer

Den Mazda2 gibt es seit 2003 und inzwischen auch schon in der vierten Generation – und er hat sich zu einem kleinen Revoluzzer entwickelt. Denn neben dem hybriden 115-PS-Skyactiv-Motor bietet das neue 2er-Modell „Revolution“ auch alle erdenklichen Komfortmerkmale seiner größeren Brüder aus der Mazda-Familie.

Das Facelift beim neuen Modelljahrgang erkennt man am deutlichsten am wabenförmigen Kühlergrill, wie er inzwischen bei allen Mazda-Modellen verbaut ist. Das Karosseriedesign selbst blieb unangetastet, aber wieso etwas verändern, das ohnehin gefällt.

Die Scheinwerfer sind mit moderner LED-Technologie samt Fernlichtassistent ausgestattet und viele nützliche Assistenzsysteme bereichern den wendigen Stadtflitzer – etwa Rückfahrkamera, Spurhalte- oder Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sowie Start-Stopp-Automatik.

Typenschein Mazda2 G115 Revolution Hybrid Preis: ab € 21.790,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 23.130,-, einen Mazda2 gibt es ab € 16.190,-

NoVA/Steuer: 1 % / € 233,28 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Technische Daten:

Motor: 4-Zylinder-Skyactiv-Benzinmotor, 1496 cm³, 85 kW/115 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 151 Nm bei 3500 U/min

Getriebe: 6-Gang-Handschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,1 s

WLTP-Verbrauch: 5,0 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,7 Liter

CO2-Ausstoß: 113 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4065/1695/1495 mm

Radstand: 2570 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1117/1540 kg

Kofferraum: 250–882 Liter

Tank: 44 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 185/60 R16 auf 16“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBD/DSC/TCS/ALH/

BSM/RCTA/TSR/LDWS

Airbags: 6

Auch das Starten des Motors passiert komfortabel mittels Knopfdrucks, ebenso das Öffnen der Türen – das Zusperren übernimmt der Mazda2 übrigens selbsttätig, sobald sich der Fahrer bzw. der Schlüssel vom Auto wegbewegt. Das ist in dieser Fahrzeugklasse nun wirklich keine Selbstverständlichkeit.

Innen empfangen die Passagiere bequeme und beheizbare Stoffsitze. Dank verstellbarem Multifunktions-Lederlenkrad, das ebenfalls beheizbar ist, findet man schnell die richtige Sitzposition. Für ein besonderes Wohlfühlambiente sorgt weiters die automatische Klimaanlage und schließlich hilft auch der der serienmäßige Tempomat beim entspannten Fahren.

Auf Wunsch ist sogar ein adaptiver Tempomat in Kombination mit Automatik erhältlich. Ein übersichtlich auf Augenhöhe montierter 8-Zoll-Kontrollmonitor erleichtert die Nutzung von Radio, Navi und Fahrzeugeinstellungen. Bedient wird das alles über einen Dreh-/Drückregler in der Mittelkonsole, begleitet von ein paar zusätzlichen Einstellknöpfen. Die kabellose Smartphone-Anbindung erfolgt problemlos mittels Apple Carplay oder Android Auto.

Mit diversen Optionspaketen lässt sich die umfangreiche Serienausstattung des Mazda2 Hybrid zusätzlich individualisieren. Für das Topmodell steht außerdem noch ein Panorama-Glasdach zur Verfügung.

Mild-Hybrid spart Sprit

Motorisch bleibt Mazda auch beim 2er-Baby dem Skyacitv-Vierzylindermotor treu und macht diesen mit einem Mild-Hybrid-System in Kombination mit der i-Eloop Regenerationstechnologie von Mazda – sie speichert beim Bremsen die Energie und gibt diese beim Beschleunigen wieder an den Motor ab – noch verbrauchsgünstiger. Um die fünf Liter Benzinverbrauch auf 100 Kilometer sind daher keine Utopie. Mit den 115 PS in unserem Testauto ergeben sich ansprechende Fahrwerte und auch die Sechsgang-Handschaltung überfordert den Fahrer nicht.

Das straff ausgelegte Fahrwerk gibt zudem stets eine gute Rückmeldung auf die Fahrbahnbeschaffenheit und erlaubt somit ein zügiges Kurvenfahren. Dazu kommen noch die gefälligen 16-Zoll-Aluräder mit 185er-Bereifung.

Fazit

Der hybride Mazda2 „Revolution“ ist ein ideales Fortbewegungsmittel für enge Stadtschluchten und er hat genügend Stauraum für den schnellen Einkauf zwischendurch. Dazu kommt ein fast unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis – selbst mit der Top-Ausstattungslinie kostet der flotte Japaner nur knapp mehr als 25.000 Euro. Neben den günstigen Anschaffungskosten werden auch die niedrigen Erhaltungskosten sparsame Autofahrer begeistern.