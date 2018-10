Mazedoniens Politiker nach dem Referendum gespalten wie davor

Bei der Volksabstimmung in Mazedonien hat die Regierung am Sonntag nicht den erhofften eindeutigen Rückhalt der Bürger für die Änderung des Staatsnamens bekommen. Zwar stimmten mehr als 91,4 Prozent für die Umbenennung in „Republik Nordmazedonien“, allerdings beteiligte sich nur ein Drittel der Wahlberechtigten an der Abstimmung, die zum Ende des Streits mit Griechenland führen sollte. Für eine Gültigkeit des Referendums wären 50 Prozent Beteiligung erforderlich gewesen.

Regierung und Opposition ziehen nun sehr unterschiedliche Schlüsse. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Zoran Zaev ortet ein Mandat, an seinem Vorhaben festzuhalten. „Die große Mehrheit hat für den europäischen Weg gestimmt“, sagte Zaev in Anspielung darauf, dass die Namensänderung Voraussetzung für den Beitritt zur EU und Nato ist. Er will die geplante Verfassungsänderung nun dem Parlament zur endgültigen Abstimmung vorlegen. Auch die EU, die Nato und die USA fordern die weitere Umsetzung des Abkommens mit Athen. Die griechische Regierung äußerte sich ähnlich.

Neuwahlen, wenn sich keine Mehrheit findet

Die konservative Opposition hingegen wertet das Referendum als gescheitert und als Beleg des Misstrauens gegen Zaev. Der Vorsitzende der rechten Oppositionspartei VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoskihob, spricht von einer „schweren Niederlage“ Zaevs. „Die Regierung hat ihre Legitimität verloren.“

Für die Namenssänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament nötig. Dafür braucht Zaev auch Stimmen der VMRO-DPMNE. Für den Fall des Scheiterns kündigte er Neuwahlen an.

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer Lösung kommen könne. Für Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) ist das Ergebnis der Volksabstimmung ein „klares Signal für die Unterstützung“ einer Lösung im Namensstreit.