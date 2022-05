McIlroy führt in Oklahoma – Straka 38., Wiesberger 56.

Golf-Profi Rory McIlroy hat zum Start bei der 104. PGA Championship die Führung übernommen. Der Nordire spielte im Southern Hills Country Club in Oklahoma am Donnerstag (Ortszeit) eine 65er-Runde und blieb damit fünf Schläge unter Par. Von der Spitze klar entfernt, aber doch auf Kurs Richtung Cut lagen die Österreicher. Sepp Straka schien nach einer 71er-Runde wie der zuletzt so überragende Masters-Sieger Scottie Scheffler als 38. auf, Bernd Wiesberger war mit 72 Schlägen 56.

Tiger Woods nimmt mit 74 Schlägen im 156er-Feld den 99. Zwischenrang ein. Nur eine erhebliche Steigerung am zweiten Spieltag könnte ihn bei seinem zweiten PGA-Turnier seit dem schweren Autounfall noch in die Finalrunden vom Wochenende bringen.