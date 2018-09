Medizin-Nobelpreisträger werden bekannt gegeben

Wer den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhält, wird am Montag am späten Vormittag in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 870.000 Euro) dotiert. Am Dienstag folgt die Bekanntgabe des bzw. der Preisträger des Physik- und am Mittwoch des Chemie-Nobelpreises.

Am Freitag dieser Woche wird verkündet, an wen der Friedensnobelpreis geht, am Montag kommender Woche folgt dann die Bekanntgabe der Preisträger für den Bereich Wirtschaftswissenschaften. 2017 erhielten den Medizin-Nobelpreis drei US-Forscher – Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young. Dies erfolgte für die Aufklärung der Mechanismen der biologischen Uhr von Lebewesen.