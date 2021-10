Blau-Weiß-Spieler Dwamena kollabierte bei Cup-Partie

Die Partie im Fußball-Cup-Achtelfinale zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg ist am Mittwoch in der ersten Spielhälfte aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen worden, nachdem der herzschwache Linzer Spieler Raphael Dwamena am Spielfeldrand zusammengebrochen war.

Über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt. Ein Ersatztermin für die Partie werde zeitnah bekanntgegeben, teilte der ÖFB mit.

Der 26-Jährige aus Ghana hatte sich während der Partie plötzlich auf die Brust gegriffen und war später in der Nähe der Ersatzbank unter Schreien zusammengebrochen.

Laut einem ORF-Bericht war Dwamena bei seinem raschen Abtransport bei Bewusstsein. Dwamena spielte wegen seiner Herzschwäche mit einem eingesetzten Defibrillator und musste deshalb bereits einige Zeit aussetzen.

Schiedsrichter Andreas Heiß hatte die Partie beim Stand von 0:0 zunächst für eine kurze Zeit unterbrochen, ehe der Abbruch erfolgte.