Medizintechnikerin aus OÖ schafft Top-Karriere in den USA

WELS/NEW YORK — Auf zwei Studienabschlüsse, fünf Awards und zwölf Publikationen in Peer-Reviewed Journals – das sind Wissenschaftsmagazine, in denen eine Expertenjury Beiträge erst „zulassen“ muss – bringt es Martina Rangl mit ihren gerade 34 Jahren bereits. Die gebürtige Welserin hat zunächst Medizintechnik an der FH Oberösterreich in Linz studiert und dann an der JKU Linz in Biophysik promoviert – beides mit Auszeichnung. Nach vier Jahren Forschung im französischen Marseille ist die Spezialistin für Atomkraftmikroskopie (AFM) seit Anfang 2017 am Weill Cornell Medical College in New York tätig.

Aktuell betreut sie dort eine Studie über einen ligandengesteuerten Ionenkanal, der für die Aufrechterhaltung des Magnesiumhaushaltes in Mitochondrien – auch als „Kraftwerke einer Zelle“ bezeichnet – essenziell ist.

Für eine dauerhafte Rückkehr nach Österreich scheint das Heimweh noch nicht auszureichen, plant Martina Rangl doch „zunächst für einige weitere Jahre“ in den USA.

„Ich komme im Schnitt ein bis zwei Mal im Jahr nach Hause und freu mich immer auf den Heimatbesuch“, so Rangl. Am meisten vermisse sie natürlich Familie und Freunde.