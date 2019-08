Medwedew gewann Masters-Turnier in Cincinnati

Der 23-jährige Daniil Medwedew hat das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati gewonnen. Der als Nummer neun gesetzte Russe besiegte am Sonntag (Ortszeit) im Finale den Belgier David Goffin mit 7:6(3),6:4. Damit wird sich Medwedew, der im Halbfinale Novak Djokovic (SRB-1) geschlagen hatte, in der Tennis-Weltrangliste auf die fünfte Position hinter den Österreicher Dominic Thiem verbessern.