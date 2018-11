Mehr als 10.000 Privatpleiten

Einen „nie dagewesenen Ansturm auf die Privatkonkursgerichte“ hat laut Hans Musser, Geschäftsführer des Alprnländischen Kreditorenverband (AKV) die Neuregelung des Privatkonkurses gebracht. Von 1. November 2017 bis 31. Oktober 2018 meldeten mehr als 10.000 Menschen in Österreich Insolvenz an. Im Vergleichszeitraum zum Vorjahr haben die Privatpleiten um knapp 53 Prozent zugenommen. Seit Jänner – zu dem Zeitpunkt traten die neuen Regelungen in Kraft – beträgt das Plus sogar fast 60 Prozent. Für die nächsten Monate rechnet der AKV aber mit einer Abflachung des Anstiegs.



Der Ansturm ist darauf zurückzuführen, dass vor allem für einkommensschwache Personen und vormalige Unternehmer der Schritt in die Privatinsolvenz einfacher geworden ist, da die 10 prozentige Mindestquote wegfällt. Diese beiden Personengruppen haben vor der Novelle eher Abstand von Antragstellungen genommen, weil bei Nichteinigung mit den Gläubigern im anschließenden Abschöpfungsverfahren mangels Erzielung der Mindestquote von 10 Prozent eine Restschuldbefreiung praktisch aussichtslos war. Diese Quote ist nun weggefallen. Die hohen Schulden der ehemaligen Unternehmer haben auch dazu geführt, dass sich die Gesamtpassiva mehr als verdoppelt haben. Die Gesamtverbindlichkeiten liegen heuer bei 1,6 Milliarden Euro. „Das ist ein in der Vergangenheit noch nie erreichter Wert“, so Musser. Rund 1,1 Milliarden Euro davon entfallen auf männliche Schuldner. Ein Drittel der Verfahren wird in Wien abgewickelt. Die durchschnittliche Verschuldung hat sich von rund 112.000 auf 167.000 Euro erhöht. Mehr als die Hälfte der 10.114 Verfahren sind bereits abgeschlossen. In fast allen Fällen boten die Schuldner einen Zahlungsplan mit Rückzahlungsquote an. „Die Möglichkeit eines Null-Prozent-Zahlungsplans ist reine Theorie geblieben“, erklärt Musser.