Mehr als 3 Millionen Gäste in OÖ

Die Vorzüge Oberösterreichs haben im Tourismusjahr 2018 so viele Gäste ins Land ob der Enns gelockt wie noch nie zuvor. Erstmals kamen mehr als drei Millionen Besuchern. Die gezählten 3.108.000 Ankünfte zwischen November 2017 und 2018 bedeuten ein Plus von knapp 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber dem Vergleichszeitraum vor fünf Jahren betrug die Steigerung sogar mehr als ein Fünftel.

Topwert bei Nächtigungen

Doch das war nicht der einzige Rekord, den der scheidende LH-Stv. Tourismusreferent Michael Strugl bei einem Empfang für die oö. Touristiker vermelden konnte. „Gleichzeitig wurde im heurigen Jahr – seit mehr als 25 Jahren wieder – die Acht-Millionen-Marke der Nächtigungen in Oberösterreichs Beherbergungsbetrieben überschritten“, so Strugl. Durch ein Plus von 5,3 Prozent kam man auf 8.075.600 Nächtigungen. Seit 2013 stieg die Zahl der Übernachtungen gar um mehr als eine Million.

Mit der Entwicklung der Tourismuslandschaft unter seiner Ägide ist Strugl zufrieden. So nennt er etwa die zeitgemäße Anpassung des Oö. Tourismusgesetzes, Investitionen in Infrastruktur und Qualitätsbetten, laufende Verbesserungen des touristischen Ganzjahres-Angebotes sowie eine klare strategische Fokussierung (Stichwort Landes-Tourismusstrategie 2022) als Erfolge seiner Amtszeit.