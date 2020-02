Mehr als 40 Feuerwehreinsätze nach Sturm im Mostviertel

In den Mostviertler Bezirken Amstetten und Scheibbs hat die Feuerwehr in Niederösterreich am Freitag bereits in den Morgenstunden mehr als 40 sturmbedingte Einsätze gezählt. Bäume lagen auf Straßen, in Zeillern im Bezirk Amstetten fing ein Stromverteiler Feuer und setzte Bäume in Brand. Um 1.00 Uhr sei der Sturm losgegangen, teilte Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten mit.

Auch die FF Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) rückte in der Nacht aus. An einem Mehrparteienhaus in der Südstadt wurde ein loses Blechteil entfernt, das vom Dach hing.

In Deutschland ist ein Reisebus aus Kroatien auf der schneeglatten Bundesstraße 10 bei der Stadt Ulm (Baden-Württemberg) von einer Windböe erfasst worden und umgekippt. Acht Menschen seien bei dem Unfall bei Tomerdingen am späten Donnerstagabend verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 48-jährige Fahrer und eine 53 Jahre alte Passagierin erlitten schwere Verletzungen.