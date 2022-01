Mehr als 500.000 Gäste in Linz

Steigende Gäste-Zahlen und vor allem Stolz auf ein viral gegangenes Image-Video, so könnte man die Bilanz des Linzer Tourismusverbands über das vergangene Jahr zusammenfassen.

So ganz erfangen konnte sich der Städtetourismus zwar kaum wo, auch in der Landeshauptstadt nicht. In Zeiten vor der Krise näherte sich der Linzer Tourismus der Zahl von einer Million Nächtigungen.

Im nun ersten gänzlich von der Pandemie geprägtem Jahr 2021 schaffte man es auf knapp 513.000. Im Rekordjahr 2019 waren es fast 935.000, im Jahr des Corona-Ausbruchs und der harten Lockdowns 403.000 Nächtigungen.

Lichtblick: Die Sommermonate. Es habe sich gezeigt, dass sobald die Rahmenbedingungen wieder passten (August bis November 2021), die Besuchsfrequenz an frühere Wert bis 2019 anknüpfen konnten, hieß es am Montag bei der von Tourismusdirektor Georg Steiner präsentierten Bilanz.

Video ging viral

Zufrieden zeigt man sich bei den Verantwortlichen mit dem öffentlich breit diskutierten „Linz ist Linz“-Video. „Das Video hat in das moderne Image der Stadt eingezahlt, wir haben eher jüngere, neugierige Menschen mit höherem Bildungsniveau erreicht und angesprochen.

Nun heißt es, weitere Aktivitäten zu setzen, die dieses Image unterstreichen, um nicht nur dem Tourismus, sondern auch der Stadt Linz als attraktiven Standort für Arbeitskräfte und Studierende Rückenwind zu verleihen“, so Steiner und der Aufsichtsratvorsitzende des Linz Tourismus, Manfred Grubauer.