Mehr als ein billiger Rausch

Von Mariella Moshammer

Dass es keinen Film gibt, den ein Biertrinker gesehen haben muss, verwunderte den aus Oberösterreich stammenden Filmemacher Friedrich Moser. So machte sich Moser, der sich in seiner bisherigen Arbeit u.a. mit den Machenschaften in Brüssel, der „Terrorjagd im Netz“ … auseinandersetzte, auf, die Geschichte hinter dem Getränk aufzutun. Hauptakteur ist Christoph Bichler, Brauer aus Tirol.

Seine Produkte sind mehrfach ausgezeichnet und zeigen sehr schön, was diese neue Bierkultur, die Moser in seiner Dokumentation vorstellt, ausmacht. Junge, begeisterte und von ihrem Beruf beseeelte Menschen bringen Tradition mit Innovation zusammen, besinnen sich auf Altbewährtes, führen sie zur Perfektion. Dass Hopfen nicht gleich Hopfen und Malz nicht Malz ist, versteht sich da fast von selbst.

Von New York bis Ottakring

Ausgehend von Bichlers Arbeit spinnt Moser eine weite Bier-Reise, führt in die USA, wo der „Krieg“ zwischen kleinen Brauereien und den großen Riesen ausgetragen wird. Es geht aber auch nach Italien, Belgien, zur Ottakringer Brauerei in den 16. Wiener Gemeindebezirk und zu Stiegl — zwei der österreichischen Privatbrauereien, die keinem Weltkonzern angehören. Dem Biertrinker wird angesichts der Leidenschaft, die die Brauer an den Tag legen, das Herz aufgehen; den Nichtbiertrinkern, die sich der einen oder anderen Länge der Doku stellen, eröffnet sich eine Welt, die klar macht, dass das Kultgetränk weitaus mehr kann, als einen billigen Rausch.