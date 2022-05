Mehr als ein Trainer: Vater, Mutter, Architekt

„Mit ihm sollen Spielfreude und Begeisterung wiedergefunden und das Potenzial der Mannschaft ausgeschöpft werden“, lautete die Vorgabe vom damaligen Sportdirektor und aktuellen Marketing-Chef Uwe Schneider an Milan Vunjak bei dessen Bestellung Mitte Oktober 2020 zum Cheftrainer des HC Linz AG.

Exakt eineinhalb Jahre später lässt sich getrost sagen: Auftrag ausgeführt. Linz steht sensationell im Semifinale der HLA, ist wieder jemand in Handball-Österreich — und das soll mit Vunjak so bleiben.

„Wir wollen mittelfristig nachhaltig in die Top 4. Dass wir schon jetzt dort stehen, ist Großteils ein Verdienst von Milan“, streute Präsident Bernhard Ditachmair dem Slowenen vor dem ersten Spiel der Halbfinal-Serie (Best-of-3) am Samstag (18) bei Meister Hard Rosen. Das Heimspiel findet am 19. Mai statt.

„Klare Regeln, aber auch Raum für Freiheiten“

Doch Vunjak ist nicht nur Trainer und „Architekt“ des Teams (O-Ton Schneider), sondern auch „Vater und Mutter der Linz-Familie“, wie Kreisläufer Dejan Babic schmunzelnd erklärte.

Und Topscorer Lucijan Fizuleto meinte einmal über die Führungsqualitäten von Vunjak: „Mit ihm kann man nicht nur über Handball reden.“

Alles Worte, die den bescheidenen 51-Jährigen ehren, ihn aber nicht abheben lassen. Er analysiert stets sachlich, findet immer deutliche Worte, sucht nie nach Ausreden und ist seit Beginn seiner Amtszeit ein überaus angenehmer Gesprächspartner.

Sein Rezept für das Funktionieren der Linzer Mannschaft? „Wir haben ein System mit klaren Regeln, aber die Spieler auch Raum für Kreativität“, meinte der zweifache HLA-Torschützenkönig (mehr als 1000 Treffer für Innsbruck).

Von Tobias Hörtenhuber