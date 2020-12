Mehr als zehn Millionen positiv Corona-Getestete in Indien

In Indien sind in bisher mehr als zehn Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet werden, das zweithöchste Niveau weltweit. Die Behörden melden weitere 25.152 Fälle. Die Zahl der täglichen Positiv-Tests liegt seit geraumer Zeit deutlich unter dem Mitte September erfassten Spitzenwert von fast 98.000. 347 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Insgesamt werden damit 145.136 Todesfälle ausgewiesen.

Indien mit seinen 1,35 Mrd. Einwohnern liegt in der von der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore geführten Corona-Statistik in der Zahl der positiven Tests auf Platz 2 hinter den USA. Für die Vereinigten Staaten wurden mit Stand Samstagfrüh – bei 328,2 Mio. Einwohnern – 17,5 Millionen getestete Corona-Infizierte ausgewiesen.