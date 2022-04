Mehr digitale Bildung

Mit kommendem Schuljahr wird für Schüler der 1. bis 3. Klasse Mittelschule bzw. AHS aus einer verbindlichen Übung der Pflichtgegenstand „Digitale Bildung“.

Und: Ab dem Schuljahr 2023/24 bringt eine Lehrplan-Novelle auch verpflichtend „Informatische Bildung“ und „Medienbildung“ ab der 1. Klasse Volksschule.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will zudem mit einer Ursachenstudie, dem Einsatz von ausgezeichneten Hochschullehrerinnen und -lehrern sowie der stärkeren Verankerung von Medien- und politischer Bildung in den Lehrplänen die Wissenschafts- und Demokratieskepsis bekämpfen. Zusammenarbeiten will man auch mit Mitgliedern der „Science Busters“.