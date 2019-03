Mehr Disziplin ist die halbe Miete

„Die Serie ist noch lange nicht vorbei“, erwartet Black-Wings-Trainer Tom Rowe noch einige heiße Tänze im Eishockey-Viertelfinale gegen Graz. Nach der bitteren Overtime-Niederlage am Sonntag gilt es am Dienstag (19.15), in der Best-of-7-Serie erneut auszugleichen.

Dafür müssen die Linzer endlich ihre Strafen minimieren. Ein Thema, das die Truppe schon das ganze Jahr über verfolgt, auch Neo-Trainer Rowe konnte das bisher nicht abstellen. 48 Strafminuten kassierten die Oberösterreicher in den drei Duellen mit Graz. Was aber noch viel schwerer wiegt: Von den 14 Gegentreffern fielen gleich acht im Linzer Unterzahlspiel. „Ich will weniger Strafen sehen. Graz ist sehr stark im Powerplay und das müssen wir unterbinden“, forderte Rowe. Auf der Gegenseite mussten die Steirer 34 Minuten in der Kühlbox absitzen, von zehn Toren fielen vier im Powerplay der Wings.

Rowe setzt im vierten Match auch wieder auf den Heimvorteil, den seine Cracks schon beim 4:3-Sieg im zweiten Spiel genutzt hatten. „Unsere Halle wird zum Bersten gefüllt sein und darin wird Gänsehaut-Atmosphäre herrschen. Daraus werden wir viel Energie beziehen.“