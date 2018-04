„Mehr Freiheit durch die Senkung der Steuerlast“

VOLKSBLATT: Sie sind eine Woche auf Staatsbesuch in China. Liegt Österreich bald an der Seidenstraße?

BK KURZ: China ist eine aufstrebende Wirtschaftsnation mit hohem Wachstum und auf dem Weg, die globale Nummer 1 zu werden. Für Österreich als exportorientiertes Land ist es wichtig, dass wir die wirtschaftlichen Kontakte in die ganze Welt und vor allem nach Asien intensivieren. Die Seidenstraße ist ein kleines, aber wichtiges Puzzlestück in unserer internationalen Wirtschaftsvernetzung.

Was können Sie bei Ihrem Besuch tun, damit daraus keine wirtschaftliche Einbahnstraße wird?

Wir importieren viel aus China, aber mittlerweile ist China auch einer unserer wichtigsten Exportpartner. Diese Woche wollen wir nutzen und die Zusammenarbeit mit China ausbauen. Die größte Wirtschaftsdelegation in der Geschichte wird neben dem Bundespräsidenten und mir auch von vier Ministern begleitet. Wir wollen damit zeigen, dass Österreich von Infrastruktur über die Industrie bis hin zur Landwirtschaft über ein breites Exportangebot verfügt.

Die ersten 100 Tage der Regierung wurden vielfach bewertet. Haben Sie umgekehrt ein Zeugnis für die Opposition parat?

Es ist Aufgabe der Opposition, unsere Arbeit zu kontrollieren und zu kommentieren. Das Zeugnis wird immer bei Wahlen verteilt und dazwischen wird gearbeitet. Für die ersten 100 Tage konnten wir bereits einen Kurswechsel einleiten.

ÖVP- und FPÖ-Regierungspolitiker treten sehr demonstrativ gemeinsam auf. Was unterscheidet die Koalitionsparteien?

Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu früheren Regierungen. Natürlich sind wir zwei unterschiedliche Parteien mit zwei verschiedenen Programmen. Wir konnten uns aber im Herbst sehr schnell nach intensiven Verhandlungen auf ein gemeinsames Programm einigen. Und das gilt es nun Schritt für Schritt abzuarbeiten.

Sie sind das einzige Koalitionsmitglied mit Regierungserfahrung. Hat Sie an der Kanzleraufgabe dennoch etwas überrascht?

Natürlich ist das Themenspektrum umfangreicher geworden. Aber besonders durch meine vielen Auslandsbesuche konnte ich mir die vergangenen Jahre schnell ein Bild darüber machen, was bei uns in Österreich richtig, aber auch falsch läuft. Und darin sehe ich unsere Aufgabe: Österreich wieder an die Spitze zu bringen.

Im Wahlkampf haben Sie für den Kanzler Richtlinienkompetenz gefordert, weil man klare Verhältnisse brauche. Wie klar sind die Verhältnisse?

Es ist wichtig, dass man als Regierung gemeinsam klare Ziele formuliert und als Team agiert. Wir definieren miteinander die Vorhaben und bekämpfen uns nicht gegenseitig, wie das früher der Fall war. So werden die Projekte auch schneller umgesetzt.

Wenn von Reformbedarf die Rede ist —Mindestsicherung, Integration, Arbeitslosigkeit — wird häufig auf Wien als Negativ-Beispiel verwiesen. Steht’s schlecht um die Bundeshauptstadt?

Als Bundesregierung haben wir die Gesamtverantwortung für alle Bundesländer. Es gibt jedoch Themen, die besonders die Bundeshauptstadt vor größere Herausforderungen stellen als in ländlichen Gebieten. Das hängt unter anderem auch mit der unkontrollierten Zuwanderung in den vergangenen Jahren zusammen.

Finanzminister Löger hat in der Budgetrede gesagt: Es genüge nicht, „den Österreichern vorzugaukeln, dass die Pensionen nachhaltig sicher sind“. Wie werden sie das?

Wir wollen das tatsächliche Pensionsantrittsalter schrittweise an das gesetzliche heranführen. Wenn uns das gelingt, haben wir schon viel erreicht.

Pflegeregress und Reform der Sozialversicherungen sind heikle Materien zwischen Bund und Ländern. Kommt der Crash?

Der Finanzminister befindet sich in Gesprächen mit den Ländern. Bis Ende April haben wir beim Pflegeregress alle Zahlen vorliegen. Der Bund wird seiner Verpflichtung nachkommen. In allen Sachfragen befinden wir uns in einem guten und konstruktiven Austausch.

Jede öffentliche Leistung, die beitragsfrei zur Verfügung gestellt wird, kostet Steuergeld. Wieviel ‚gratis‘ muss eigentlich sein?

‚Gratis‘ setzt immer voraus, dass das Geld dafür vorher über Steuern von den Menschen geholt wird oder neue Schulden gemacht werden müssen. Wir gehen den umgekehrten Weg und wollen den Menschen wieder mehr Freiheit geben, indem wir auf die Senkung der Steuerlast setzen. Mit der Entlastung niedriger und mittlerer Einkommen sowie dem Familienbonus haben wir erste wichtige Schritte gesetzt. Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen die Steuer- und Abgabenquote Richtung 40 Prozent senken, damit den arbeitenden Menschen wieder mehr über bleibt.

OÖ hat eine gesetzliche Schuldenbremse — vorbildlich für den Bund?

Die einfachgesetzliche Schuldenbremse gibt es bereits. Ich freue mich sehr, dass es uns im Doppelbudget 2019/18 nach 65 Jahren erstmals gelingt, weniger auszugeben als wir einnehmen. Wir setzen der Schuldenpolitik seit 1954 ein Ende.

Was wird aus Mindestsicherung, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe?

Es wird ein effizientes und gerechteres System werden. Jene Menschen, die ein Leben lang gearbeitet und in das System einbezahlt haben, sollen mehr erhalten als neu Zugewanderte oder Menschen, die noch nichts bis wenig bei uns geleistet haben. Nur so können wir unser gutes Sozialsystem auch langfristig sichern.

In einer TV-Debatte hieß es, mit der ÖVP-FPÖ-Koalition werde in Österreich der Ungeist der Intoleranz spürbar. Trifft Sie so ein Vorwurf?

Man sollte uns immer an unseren Taten messen und hier haben wir in den ersten 110 Tagen einiges auf Schiene bringen können. Die Veränderung hat begonnen.

Schadet die Geheimdienstaffäre der internationalen Reputation Österreichs?

Es gibt keine Anzeichen dafür und es ist bei meinen internationalen Terminen auch nie Thema. In der Sache selbst erwarte ich mir volle Aufklärung und vertraue der unabhängigen Justiz

Die bisherigen Landtagswahlen sind für die ÖVP gut gelaufen. Wird Salzburg den Erfolgsrun fortsetzen?

Landeshauptmann Haslauer hat eine beeindruckende Bilanz vorzulegen und er wird von der Salzburger Bevölkerung als Sachpolitiker sehr geschätzt. Daher rechne ich mit einem guten Ergebnis für Wilfried Haslauer und sein Team.

Sie haben gesagt: Die Politische Akademie der ÖVP ist seit jeher ein Zentrum der politischen Arbeit, in dem die Werte und Wurzeln der neuen Volkspartei gepflegt werden. Was sind, in aller Kürze, die Werte und Wurzeln der neuen Volkspartei?

Wir haben christlich-soziale, konservative und liberale Wurzeln. Die Grundlage unserer Politik ist das christlich-humanistische Menschenbild und als neue Volkspartei treten wir für Freiheit, Eigenverantwortung, Leistung und eine neue Gerechtigkeit für die Menschen in unserem Land ein.

Ein sicher sehr unvollständiger Auszug aus Ihrem Terminkalender: Mittwoch Ministerrat, am Abend TV-Debatte, Donnerstag Termine in Salzburg, am Abend ebenfalls TV-Auftritt, Freitag Termine in Linz, am Abend Wahlkampfauftakt in Salzburg, dann Abflug zum Staatsbesuch in China: Woher nimmt man die Kraft und die Konzentration für diese dichten Tagesabläufe?

Ich bin ein Teamarbeiter. Natürlich braucht es auch Disziplin. Aber gerade die Termine in den Bundesländern, die Gespräche mit den Menschen, sind sehr wertvoll und motivieren mich.

Bleibt noch Zeit für das Fitnessstudio?

Die vergangenen Monate sehr wenig, aber wenn sich zwischendurch ein kleines Zeitfenster auftut, nütze ich die Gelegenheit für Sport.

Die Fragen an Bundeskanzler Sebastian Kurz stellte Markus Ebert