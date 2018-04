Mehr Freiheiten im sozialen Wohnbau

Von Christoph Steiner aus Valencia

Nicht zuletzt durch die am Nullpunkt dahinkriechenden Bankzinsen wird es immer schwieriger, sich Wohnungseigentum zu schaffen. Die steigende Zahl an Geringverdienern erschwert es zudem für viele, überhaupt leistbaren Wohnraum zu finden. Um diese Härtefälle abzumildern, bemüht sich Oberösterreich über den sozialen Wohnbau die Wohn- und Mietpreise auf einem gesunden Level zu halten. Rund 270 Mio. Euro stehen dafür beim Land Oberösterreich zu Verfügung, etwa 2500 Wohneinheiten kommen pro Jahr im mehrgeschossigen Wohnbau neu auf diese Weise hinzu. Wie der zuständige Landesrat LH-Stv. Manfred Haimbuchner nun erklärte, soll es in diesem Bereich zu einer neuen Ausstattungs-Kategorie kommen.

„Low-Cost“-Wohnungen

„Low-Cost“-Wohnungen mit weniger vorgeschriebener Ausstattung sollen das billigste Preissegment abbilden. Denn festgeschriebene Leistungen wie etwa 100-prozentige Barrierefreiheit, ein Lift oder mechanische Lüftungen verteuern den sozialen Wohnbau immer mehr, bestätigt eine Studie der TU Graz. Laut dieser Analyse liegt das Kostensenkungspotenzial pro Gebäude bei 20 bis 30 Prozent. „Günstiger Wohnraum für die Menschen, nicht unzählige und unnütze Ausstattungen, muss in sozialen Wohnbauten Prioritäten haben“, betont auch Norbert Hartl, oö. Landesinnungsmeister Bau. „Der Bogen ist überspannt“, so Haimbuchner mit Nachdruck. Dementsprechend sollen die gesetzlichen Vorgaben durchforstet und zeitnah gelockert werden.

Weiterhin leistbares Wohnen

Die Absicherung von leistbarem Wohnen steht auch für ÖVP-Wohnbausprecher Wolfgang Hattmansdorfer weit oben auf der Agenda. „Wohnen ist ein Grundbedürfnis, das den Menschen in Oberösterreich auch weiterhin zu leistbaren Bedingungen ermöglicht werden soll – und zwar sowohl in den Ballungsräumen und Städten als auch in den ländlichen Regionen“, so Hattmannsdorfer. Auch er hat es auf die überbordenden Vorschriften abgesehen. Es sei dringend notwendig, relevante Normen und überbordende Vorschriften Schritt für Schritt zu entrümpeln, zu vereinfachen und auf Kostenfolgen zu überprüfen, so der Wohnbausprecher bei einer Erkundungsreise in Valencia. In der drittgrößten Stadt Spaniens entstanden schon in den 1920/30er-Jahren soziale Wohnbauprojekte. So zählt die Finca Roja, ein Backsteingebäude mit 368 Wohneinheiten für zu Beginn vor allem sozial Benachteiligte, noch heute zu den bekanntesten Gebäuden Valencias. Nicht minder bekannt ist die futuristisch, mit zahlreichen Grünflächen ausgestattete Wohnungsgenossenschaft Espai Verd. In dem auf Gemeinschaftsleben ausgerichtetem Komplex leben aktuell 109 Parteien.

Der Autor nahm auf Einladung der Wirtschaftskammer an der Reise nach Valencia teil.