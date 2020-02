Mehr Geld fürs Heer in OÖ

Mit der Zusage, die Stellungsstraße Linz in der Garnisonstraße bis 2023 um acht Millionen Euro zu sanieren und modernisieren, endete das Arbeitsgespräch am Freitag von LH Thomas Stelzer mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Linz, an dem auch der neue Oö. Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr (l.) teilgenommen hat.

„Mit sechs Kasernen, zwei Schießplätzen, einem Militärflughafen sowie einer Stellungsstraße ist Oberösterreich sowohl für die Ausbildung als auch für den Einsatzfall von großer Bedeutung“, begründete Tanner die Investitionen. Zudem würden in den Jahren 2020/21 weitere 12,6 Mio. Euro in die Modernisierung der Infrastruktur in OÖ fließen.

LH Stelzer betonte, dass „unser Bundesland seit jeher von einem starken Heer profitiert hat. Ohne die Hilfe des Bundesheeres wären auch die Katastrophen der letzten Jahre nicht zu bewältigen gewesen“.